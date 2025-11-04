Inovativní léčbu rakoviny mozku začala proplácet pojišťovna


před 29 mminutami
2 minuty
Zdroj: ČT24

Léčbu nejzhoubnějšího nádoru na mozku – glioblastomu – začala proplácet pojišťovna. Jde o inovativní metodu, která dokáže prodloužit život. Podle lékařů pacient musí splnit daná kritéria.

Závratě i zhoršení zraku – tak se u Václava Pokorného před více než rokem projevil glioblastom. Čtyři měsíce má na hlavě nalepené elektrody. „Aby působily na to místo, kde se nádor vyskytnul. Vytváří elektrické pole, to narušuje dělení rakovinotvorných buněk,“ vysvětluje Pokorný.

Metoda stojí zhruba 600 tisíc měsíčně. Pacient by ji chtěl využívat alespoň rok. „Předpokladem, aby přístroj působil, je to, že ten nádor bude odstraněný chirurgicky, co nejvíc do čista, což se poslední operací povedlo,“ říká Pokorný.

Ročně podobně onemocní až 300 lidí. Podle lékaře Josefa Vymazala nejčastěji přežívají jeden až dva roky. Aby dobu prodloužili, už v roce 2004 začali v pražské Nemocnici na Homolce jako první na světě metodu testovat. „Zvyšuje šanci na dlouhodobější přežití dvojnásobně. Na druhou stranu se nejedná o zázračnou metodu. Je velkou otázkou, proč tato metoda u někoho prodlouží kvalitní přežití, ale jsou i pacienti, kde bychom předpokládali úspěch, ale efekt nenastane,“ popisuje Vymazal.

Léčebná metoda není ale určená pro všechny. Pacient musí splňovat kritéria, která jsou daná Českou onkologickou společností. Od října ji platí VZP. Pacienti musí mít za sebou operaci, ozařování i chemoterapii.

„Není třeba žádat o výjimku. Předpokládáme, že by ještě do konce roku tato metoda mohla být nasazena u desítek pacientů,“ říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Léčbu poskytují ve čtyřech nemocnicích. Václavovi Pokornému ale s hrazením pomáhají dárci. Teď čeká, jak dopadne s odvoláním u pojišťovny.

