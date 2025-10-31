Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Rakovina stojí Česko 27 tisíc lidských životů a téměř 95 miliard korun ročně. Více než třetinu nákladů a mnohá úmrtí lze ušetřit včasnými vyšetřeními. Velká část lidí ale takzvané screeningy neabsolvuje, z toho vyšetření tlustého střeva a konečníku více než polovina. Častým důvodem jsou obavy z výsledků, časné odhalení rakoviny přitom ale znamená lepší šanci na vyléčení. Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo kampaň Ukaž rakovině záda.

Se zkušeností s nádorem žije v Česku téměř 800 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) připomněl, že loni zájemců o screening přibylo o jedno až dvě procenta. „U mnoha těch lidí ale mohla být nemoc zachycena dřív, dokonce i před tím než vznikla. Mohli být vyléčeni krátce, jednoduše a levně,“ řekl.

Například u rakoviny prsu je rozdíl zásadní. Při odhalení nádoru včas se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vyléčí téměř sto procent žen. Kolem 1400 žen za rok ale přichází s nádorem v pozdním stadiu, kdy je pravděpodobnost přežití třicet procent. Právě díky screeningu jich za posledních pět let na svůj nádor přišlo více než 23 tisíc, třicet procent žen se ho ale neúčastní.

Významný rozdíl je i u rakoviny plic, která je podle předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martiny Vašákové největším zabijákem mezi nádory. Diagnózu si ročně vyslechne asi 6600 lidí, pět tisíc zemře. Při zachycení prvního stadia nádoru žije pět let od diagnózy 65 procent pacientů, ve stadiu čtyři prakticky žádní.

Rakovina prsu může být zákeřná u těhotných žen
Ilustrační foto

Strach z diagnózy

Rakovinu tlustého střeva a konečníku lékaři ročně odhalí u 7100 lidí, z toho více než 3300 pacientů ročně zemře. Včas odhalený nádor přitom znamená 90procentní pravděpodobnost přežití, pokročilá stadia jen dvacetiprocentní. Lékaři navíc umí při vyšetření odhalit a odstranit i výrůstky, takzvané polypy, ze kterých by se v budoucnu mohl nádor rozvinout. Jsou velmi časté, z 58 tisíc lidí, kteří loni absolvovali kolonoskopické vyšetření, je podle vedoucího lékaře Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice v Praze Štěpána Suchánka našli u čtyřiceti procent z nich.

Asi třetina lidí podle říjnového průzkumu agentury Ipsos pro ÚZIS má ze screeningu obavy, nejvíc se bojí, že se u nich rakovina najde. „Kromě strachu z diagnózy nebo z procesu vyšetření další nejvýznamnější faktor je, že člověk to nepovažuje za důležité jako téma,“ řekl ředitel Národního screeningového centra Karel Hejduk. Muži podle něj prevenci zanedbávají častěji než ženy.

Někteří pacienti podle Vašákové argumentují i tím, že to mají na vyšetření daleko nebo že nemají žádné příznaky. Od roku 2027 by lidé měli mít podle Hejduka snazší se na vyšetření objednat. Všechna centra by to měla umožňovat on-line. „Člověk si bude moci vybrat, zda chce jít na vyšetření poblíž za delší dobu nebo cestovat třeba 50 kilometrů, ale mít vyšetření dřív,“ řekl.

Past pokroku: Azbest byl dobrý sluha, ale extrémně zlý pán
Vlákna azbestu pod mikroskopem

Celkové náklady na léčbu rakoviny a sociální dopady onkologických onemocnění Ústav zdravotnických informací a statistiky vyčíslil za loňský rok na téměř 95 miliard korun. Péče o pacienty stála zdravotní pojišťovny 59,7 miliardy korun, moderní léky navíc 17 miliard korun. Za pět let náklady na léčbu bez centrových léků vzrostly o 72 procent. Asi 19,7 miliardy korun byly náklady na invalidní důchody, nemocenské a příspěvky na péči.

„Pevně věřím, že pojišťovny těch informací o možných úsporách využijí, a podpoří tak své pojištěnce a zdravotnická pracoviště. Byla by to krásná úspora dvacet miliard v konkrétním roce,“ dodal Válek. Spolu se stárnutím populace budou počty nemocných s rakovinou ještě přibývat, odborníci očekávají, že vystřídá nemoci srdce jako nejčastější příčinu úmrtí.

Z veřejného zdravotního pojištění mají ženy hrazeno preventivní vyšetření k odhalení rakoviny děložního čípku od patnácti let a prsu od 45 let, muži prostaty od 50 let. Nově od 45 let bude možné od příštího roku podstoupit vyšetření tlustého střeva a konečníku, dosud bylo od padesáti let. Kuřáci, současní či bývalí, mohou od 55 let absolvovat vyšetření plic.

Čechům chybí minerální látky, dětem ovoce a zelenina
Ilustrační foto

Výběr redakce

Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

14:35AktualizovánoPrávě teď
Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

před 19 mminutami
Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

před 34 mminutami
Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

před 45 mminutami
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

10:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

před 1 hhodinou
NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl

NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl

12:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

11:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády, informoval mluvčí ANO Martin Vodička. Hnutí plánovalo dokument poslat elektronicky. Koaliční smlouvu podepíšou a program vlády představí lídři stran v pondělí hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny.
14:35AktualizovánoPrávě teď

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina stojí Česko 27 tisíc lidských životů a téměř 95 miliard korun ročně. Více než třetinu nákladů a mnohá úmrtí lze ušetřit včasnými vyšetřeními. Velká část lidí ale takzvané screeningy neabsolvuje, z toho vyšetření tlustého střeva a konečníku více než polovina. Častým důvodem jsou obavy z výsledků, časné odhalení rakoviny přitom ale znamená lepší šanci na vyléčení. Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo kampaň Ukaž rakovině záda.
před 19 mminutami

Za vylákání stovek milionů z klientů navrhla policie obžalobu

Vyšetřovatelé navrhli obžalovat čtveřici lidí, kteří podle nich pod záminkou výhodných investic vylákali z nejméně 1550 lidí přes 622 milionů korun. Viní je ze zločinu podvodu spáchaného v organizované zločinecké skupině. České televizi to sdělil dozorující státní zástupce Boris Havel. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC. Té své peníze svěřovali drobní investoři, zhodnotit se jim měly prostřednictvím svěřenských fondů. Za získané peníze údajně manažeři IPC pořizovali nemovitosti a luxusní zboží nebo přispívali na chod serverů s ruskou propagandou.
13:02Aktualizovánopřed 21 mminutami

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
10:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
11:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Kriminalisté od čtvrtka vyšetřují násilný čin mezi dvěma odsouzenými vězni v plzeňské věznici na Borech. Zemřel tam odsouzený čtyřiačtyřicetiletý muž, kterého podle policie zabil spoluvězeň. Policie o tom informovala na síti X.
před 4 hhodinami

EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová

Nová verze elektronické evidence tržeb (EET) má zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky. Zavést ji plánuje možná vláda ANO, SPD a Motoristů, platit by měla od ledna 2027. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES (MfD) to uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která má ve vznikajícím kabinetu řídit ministerstvo financí. Zmínila také otázku vrácení takzvaného školkovného či výraznější valorizaci důchodů.
před 4 hhodinami

Paroplyn místo uhlí. Teplárenství prochází transformací

Teplárenství v Česku prochází změnami. Uhelnou výrobu nahradí moderní zdroje šetrné k životnímu prostředí, jako je například paroplyn nebo biomasa.
před 8 hhodinami
Načítání...