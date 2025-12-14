V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší


V předvánoční době darují Češi charitativním organizacím nejvíc. Během adventu totiž mimo jiné přispívají i lidé, kteří jinak sbírky nepodporují. Zajímají je příběhy nemocných dětí, samoživitelky, senioři, válkou zasažená Ukrajina nebo třeba situace v rozvojových státech. Právě organizaci, která vybírá peníze na pomoc Ukrajině, dorazil rekordní dar ve výši sto milionů od jediného přispěvatele.

Lidé v nedávné sbírce pomohli kupříkladu studentce obchodní akademie, která při dopravní nehodě přišla o pravou ruku. Veřejná sbírka jí získala bionickou protézu, jež jí vrací samostatnost.

„Když mi máma řekla, že se sbírka vybrala, vyskočila jsem z postele. Byla jsem strašně ráda, ani jsem tomu nevěřila,“ popsala nadšení. Cíl 1,7 milionu korun se podařilo překonat a dívce poputuje 2,3 milionu. Po maturitě chce mít svůj kosmetický salon. „Díky nim (dárcům) si můžu splnit sen a pracovat jako normální slušný člověk,“ říká.

Peníze chce odkázat charitě. Kampaň se snaží motivovat i další
Ilustrační foto

Ukrajinským obyvatelům zase pomůžou drony z dílny na okraji Prahy. Ta vojáky podporuje od prvního dne bojů, měsíčně bezpilotních letounů s optickým vláknem vyveze dvě stě až tři sta. Na výrobu dalších teď dostane finance od iniciativy Dárek pro Putina, půjde totiž o část ze stomilionové sumy od jednoho dárce. Tím je podle organizátora sbírky nejmenovaný český podnikatel a filantrop.

Dalšími možnostmi, jak bránící se zemi pomoci, jsou třeba maskovací sítě pro armádu. Team4Ukraine zase z daru získá peníze na nákup druhého českého požárního robota Hecthor pro hasiče z Charkova. „Někam spadne nějaká raketa nebo dron a existuje riziko, že přiletí další. Tak můžou poslat robota, což jim zachrání životy,“ vysvětluje Josef Starý z organizace.

A Češi pomáhají i jinde. V projektu Dárky pro život si například jeden z dárců při svých šedesátinách udělal radost a věnoval peníze na koupi šedesáti koz, které nyní dávají mléko sirotkům v Africe. Stálo ho to šedesát tisíc a pomohl těm nejchudším.

Dárci jsou klíčoví pro rozvoj služeb

Sbírku nově spustila i krizová Linka seniorů, která je vytížená a potřebuje navýšit kapacity. Na staré lidi totiž podle psycholožky nejvíce dopadá právě období Vánoc. „Všude vidí obrazy šťastných rodin, jak by to mělo ideálně vypadat, a oni třeba nikoho nemají. Nebo jsou to lidé, kteří poprvé prožívají Vánoce bez blízkého,“ vysvětluje ředitelka Linky seniorů Elpida Klára Gramppová.

Stejně těžké období pak prožívají i mladé ovdovělé rodiny. Nadační fond Vrba pro ně tento víkend zorganizoval setkání, kde mají psychologickou pomoc i odpočinek. Zároveň začala vánoční výzva Rozsviťme Česko, v níž lidé podporují služby například pro vážně nemocné. Trvat bude do konce roku a výtěžek si rozdělí několik organizací zejména v sociální a hospicové péči.

Lidé zaregistrovali skoro 45 tisíc dárků pro děti v nouzi. Sbírky pomáhají i jinde
Ilustrační foto

Loni darovalo 83 procent Čechů

Nabídka sbírek je široká, charitativní organizace proto doporučují dárcům vybírat téma, které je jim blízké. V prosinci posílají zhruba o tři sta procent více než v běžných měsících. Nejštědřejší bývají třetí adventní týden, plyne z dat platformy pro online dárcovství Darujme.cz, kterou provozuje Nadace Via. Ta běžně zpracuje 62 tisíc darů měsíčně, nejčastěji ve výši 500 korun. U pravidelných darů je pak průměrná částka 300 korun. Celkový letošní výtěžek odhaduje až na půl miliardy.

V uplynulém roce se do nějaké formy pomoci zapojilo 83 procent Čechů. Často darovali nějakou věc anebo koupili produkt, který někoho podpořil. Dvě třetiny lidí, kteří na podzim odpovídali v průzkumu, přispívají nárazově. Zhruba pětina řekla, že nějaké organizaci přispívá pravidelně.

V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

V předvánoční době darují Češi charitativním organizacím nejvíc. Během adventu totiž mimo jiné přispívají i lidé, kteří jinak sbírky nepodporují. Zajímají se příběhy nemocných dětí, samoživitelky, senioři, válkou zasažená Ukrajina nebo třeba situace v rozvojových státech. Právě organizaci, která vybírá peníze na pomoc Ukrajině, dorazil rekordní dar ve výši sto milionů od jediného přispěvatele.
