Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

72 minut
Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o důsledcích útoku USA na Venezuelu, při kterém došlo k zatčení autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Pořad se také věnoval obsahu novoročních projevů prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). Hosté probrali i možné cesty k míru v rusko-ukrajinské válce. Pozvání přijali filmový režisér a producent Václav Marhoul, diplomat a bývalý ministr obrany Karel Kühnl, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, komentátorka Tereza Povolná a publicista Roman Joch. Diskuzí provázela Jana Fabianová.