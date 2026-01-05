Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
72 minut
Události, komentáře týdne (4. 1. 2026)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o důsledcích útoku USA na Venezuelu, při kterém došlo k zatčení autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Pořad se také věnoval obsahu novoročních projevů prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). Hosté probrali i možné cesty k míru v rusko-ukrajinské válce. Pozvání přijali filmový režisér a producent Václav Marhoul, diplomat a bývalý ministr obrany Karel Kühnl, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, komentátorka Tereza Povolná a publicista Roman Joch. Diskuzí provázela Jana Fabianová.

Výběr redakce

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

03:07Aktualizovánopřed 4 mminutami
Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

před 15 mminutami
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

před 23 mminutami
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

před 26 mminutami
Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

před 48 mminutami
KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

02:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda projedná programové prohlášení či náhradu služebního zákona

Vláda projedná programové prohlášení či náhradu služebního zákona

01:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

03:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci a život bez vnějších hrozeb, sdělila tamní viceprezidentka Delcy Rodríguezová v prohlášení, které adresovala světu a USA. Rodríguezová svolala v neděli první zasedání kabinetu poté, co americké síly v sobotu unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Prezident USA Donald Trump řekl, že nad situací ve Venezuele drží kontrolu, a pohrozil další vlnou úderů, pokud nebude její vedení spolupracovat.
03:07Aktualizovánopřed 4 mminutami

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně dvacet lidí, napsala agentura AP. Lidé vyšli do ulic již před týdnem a střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami propukly i v neděli. Hesla namířená proti teokratickému režimu zněla na shromážděních v Teheránu, Šírázu a oblastech západního Íránu, kde jsou současné protesty zvláště intenzivní. Demonstrace jsou největší od roku 2022, kdy zemřela Mahsá Amíníová.
před 23 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o důsledcích útoku USA na Venezuelu, při kterém došlo k zatčení autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Pořad se také věnoval obsahu novoročních projevů prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). Hosté probrali i možné cesty k míru v rusko-ukrajinské válce. Pozvání přijali filmový režisér a producent Václav Marhoul, diplomat a bývalý ministr obrany Karel Kühnl, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, komentátorka Tereza Povolná a publicista Roman Joch. Diskuzí provázela Jana Fabianová.
před 26 mminutami

Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Uvedl to na instagramu. Americké síly při sobotním útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
před 48 mminutami

KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

KLDR v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi tisíc kilometrů východně od KLDR. Podle AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou vojenskou intervenci ve Venezuele.
02:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při sobotním útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubánců, tvrdí Havana

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, uvedla podle Reuters kubánská vláda v nedělním prohlášení. Na pondělí a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně pohřbu zabitých budou sděleny později. Americké síly při sobotním útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
04:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského vládce Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.
03:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

EU ve společném prohlášení vyzvala k deeskalaci a mírovému řešení ve Venezuele

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzývá všechny strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se zabránilo eskalaci. Prohlášení vyzývající k mírovému řešení krize podpořilo 26 unijních zemí. Podle vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye představuje americká vojenská intervence ve Venezuele mimořádně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a je také ohrožením civilního obyvatelstva.
před 11 hhodinami
Načítání...