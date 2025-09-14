Začíná Měsíc dobročinné závěti. Koalice Za snadné dárcovství chce motivovat lidi k tomu, aby v poslední vůli pamatovali i na prospěšné organizace. Za deset let tímto způsobem charitě lidé věnovali čtyři sta milionů korun. Ve srovnání se zahraničím však v Česku tento typ dobročinnosti nemá ještě takovou tradici.
Peníze chce odkázat charitě. Kampaň se snaží motivovat i další
Na charitu ve své závěti pamatuje například Hana Řezníčková, která se snaží dobročinným organizacím pomáhat pravidelně. Od sametové revoluce podpořila řadu jednorázových sbírek nebo pacientských organizací. V posledních letech ji oslovily aktivity Nadace rodiny Vlčkových, která chce v Česku rozvinout dětskou paliativní péči. Právě jí se rozhodla odkázat část peněz.
„Pro mě to je štěstí darovat – a kdo to nezkusil, tak to neví. Takže bych chtěla aby to lidé zkusili. Opravdu si myslím, že pomáhat může každý, finančně může pomáhat skoro každý,“ říká Řezníčková. „Dočetla jsem se, že lidé, kteří dělají nezištné věci, se dožívají vyššího věku,“ chce s trochou nadsázky inspirovat také další dárce.
Závěť je důležité řešit s blízkými, říká advokát
V záměru odkázat peníze ze své závěti charitě ji podpořil manžel i děti. Společně se dohodli na částce dvě stě tisíc korun. Prodiskutovat záměry s blízkými a dědici důrazně doporučuje také advokát Ondřej Vokál. „Sice je to pro případ smrti, ale řešit to s těmi dědici, blízkými, rovnou, aby všichni věděli, co se odehrává, co ode mě mají potom čekat,“ vysvětluje.
Podle průzkumu má zhotovenou závěť každý desátý Čech, průměrný věk, kdy se lidé rozhodují pro její sepsání, je 62 let.
Platforma Za snadné dárcovství se kampaní snaží každoročně upozornit na možnost odkázat část peněz ze závěti na dobročinné účely. Průzkum pro UNICEF mezi lidmi staršími padesáti let ukázal, že mírně přibylo těch, kteří o tom uvažují. Aktuálně je to 21 procent dotázaných.
Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba podotýká, že darování peněz ze závěti na dobročinné účely je běžnější v zahraničí. „Belgie je takovým šampionem mezi dary ze závěti, naši kolegové tam celou čtvrtinu svých příjmů získávají od lidí, kteří na ně pamatovali právě při sepsání závěti,“ sdělila.