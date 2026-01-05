Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Uvedl to na instagramu. Americké síly při sobotním útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
„Doufejme, že to všechno povede, že občané Venezuely budou mít svobodu a demokracii a že si zvolí demokratický režim,“ prohlásil Babiš.
Česko podle něj řeší hlavně osud Čecha Jana Darmovzala, kterého venezuelské úřady vězní od září 2024 kvůli údajnému pokusu zapojit se do státního převratu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
„Snažíme se to přes různé diplomatické kontakty vyřešit. Já to taky řešil na Evropské radě, ministerstvo zahraničí to řeší,“ poznamenal Babiš.
Otazníky nad mocenským vývojem
Americký prezident Donald Trump v sobotu bez podrobností naznačoval, že USA budou Venezuelu dočasně řídit. Uvedl také, že chce ropným společnostem z USA dočasně ve Venezuele umožnit těžbu.
Venezuelský nejvyšší soud nicméně po americkém zásahu pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci. V neděli svolala první zasedání kabinetu.
Představitel opozice Edmundo González Urrutia mezitím ze španělského exilu vyzval k uznání výsledků prezidentských voleb z roku 2024, v nichž podle opozice zvítězil právě Urrutia.
Zatímco Spojené státy uvedly, že vpád do Venezuely a zmocnění se Madura byly ve shodě s americkým právem, kritici hovoří o nelegálnosti a o porušení základních principů Charty OSN. Rada bezpečnosti bude o situaci jednat v pondělí. USA však mají jako stálý člen tohoto grémia právo veta, takže nelze očekávat žádné závazné rozhodnutí proti Washingtonu.