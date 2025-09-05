Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za SPOLU) v pátek vyzval k okamžitému propuštění českého občana Jana Darmovzala, který je rok vězněn ve Venezuele. Podle šéfa české diplomacie nebyl z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.
Lipavský vyzval k propuštění Čecha rok zadrženého ve Venezuele
Venezuelské úřady zadržely Čecha loni v září s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského vůdce Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.
„Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí. Odmítám takové zacházení s nevinným člověkem a vyzývám k jeho okamžitému propuštění a návratu domů ke své rodině!“ uvedl Lipavský.
S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.