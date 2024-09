Diplomacie odmítla tvrzení o zapojení Česka do plánu na svržení Madura

Veškerá tvrzení o zapojení Česka do plánu svrhnout vládu venezuelského vůdce Nicoláse Madura postrádají jakýkoli reálný základ, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Caracas minulý týden zadržel dva Španěly, tři občany USA a jednoho Čecha, které viní ze snahy destabilizovat politickou situaci v zemi a zabít některé její představitele včetně Madura.

Podle zjištění serveru Neovlivní.cz je zadržený Čech třiatřicetiletý Jan Darmovzal, který je aktivním záložníkem ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Podle serveru působil pět let v Singapuru, kde dálkově vystudoval právo na Londýnské univerzitě. Po návratu do Česka pracoval pro českou státní správu a následně působil v armádě.

Španělská média citovala venezuelského ministra vnitra Diosdada Cabella, podle kterého byla šestice zadržena kvůli podezření z vyvolávání násilí a destabilizace Venezuely. Cabello v televizi teleSUR označil zadrženého Čecha za „velmi důležitou osobu“. Tvrdí o něm, že pracoval jako žoldák v Evropě a byl součástí skupiny zvané Z, ve které byli i francouzští žoldáci.

Zadrženými Španěly jsou podle španělských médií José María Basoa a Andrés Martínez z baskického Bilbaa, kteří se rodinám naposledy ozvali začátkem září z Kolumbie s tím, že jedou do Puerta Ayacucho, venezuelského města na hranici s Kolumbií. Právě tam byli zatčeni.

Mezi třemi zadrženými Američany je údajně i člen elitních jednotek SEAL amerického námořnictva Wilmer José Castaňeda, který sloužil dříve mimo jiné v Afghánistánu či v Iráku. Zatčen byl 30. srpna v Caracasu a podle Cabella byl „mozkem celé operace“.

Nepokoje po sporných volbách

Madrid i Washington zapojení do „spiknutí“ už dříve odmítly. Caracas přitom tvrdí, že s ním má co do činění i šéfka hlavní opoziční aliance María Corina Machadová. Ta organizuje od konce července demonstrace za uznání výsledků prezidentských voleb, které podle ní vyhrál opoziční kandidát Edmundo González.

Opozice to dokládá výsledky z asi 83 procent volebních místností, které zveřejnila na internetu. Ústřední volební komise tvrdí, že volby vyhrál Maduro, podrobné výsledky ale dosud nezveřejnila. Kvůli účasti na povolebních demonstracích Madurův režim pozatýkal už na dva tisíce lidí.