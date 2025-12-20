Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace by se měly sejít i v sobotu.

„Shodli jsme se s našimi americkými partnery na dalších krocích a na pokračování naší společné práce v blízké budoucnosti,“ napsal Umerov na síti X bez bližších podrobností k výsledkům jednání. Dodal, že o nich informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před pátečními rozhovory uvedl, že jednání o mírovém plánu ukončení války Ruska proti Ukrajině pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude třeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.

Volby na Ukrajině by pomohly destabilizaci, doufají Rusové
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, hovoří o tom, že se nevzdá území, které Rusko požaduje, ale které dosud nedobylo. Chce také záruky bezpečnosti, aby Rusko na její území znovu nezaútočilo.

Šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek ve svém vystoupení dal opět najevo, že Rusko trvá na zničení nezávislé Ukrajiny a na tom, aby se podrobila Moskvě. Navzdory tomu sousední zemi obvinil, že právě ona mírová vyjednávání sabotuje.

O víkendu se také podle dostupných informací mají v Miami na Floridě sejít vyjednavači Spojených států a Ruska, aby projednali možnosti mírového řešení.

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev
Vladimir Putin při výročním televizním vystoupení

Analytik Mareček: Problémem bude ruský požadavek na území

Rusové se budou snažit o obsazení celého Donbasu, včetně nedobytých území, domnívá se analytik Metropolitní univerzity Praha David Mareček. Rusové se podle něj snaží dosáhnout tohoto cíle bez válčení. USA se sice snaží, aby i Rusko přišlo s nějakými ústupky, to se ale dosud nestalo navzdory ruským ekonomickým problémům.

„Ukrajina už v podstatě udělala ústupek za příslib bezpečnostních garancí, když slíbila, že nebude po NATO požadovat, aby jí dala garance o případném budoucím vstupu,“ vysvětluje Mareček. Vstup do Aliance by se stejně dal se současnou americkou administrativou předpokládat jen těžko.

11 minut
Studio 6 víkend: Analytik Mareček: Problémem bude ruský požadavek na území
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

01:55Aktualizovánopřed 13 mminutami
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

včeraAktualizovánopřed 16 mminutami
Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

před 40 mminutami
Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

před 1 hhodinou
Pákistánský soud poslal expremiéra Chána na 17 let do vězení kvůli státním darům

Pákistánský soud poslal expremiéra Chána na 17 let do vězení kvůli státním darům

před 2 hhodinami
Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

před 3 hhodinami
Opuštěné chaty v zimě lákají zloděje. Policisté posilují hlídky

Opuštěné chaty v zimě lákají zloděje. Policisté posilují hlídky

před 4 hhodinami
Volby na Ukrajině by pomohly destabilizaci, doufají Rusové

Volby na Ukrajině by pomohly destabilizaci, doufají Rusové

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické skupiny Islámský stát. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump, podle něhož jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) podle agentury AFP sdělila, že při amerických náletech zemřelo nejméně pět členů IS. Sýrie zároveň posílí vlastní operace proti IS, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo zahraničí.
01:55Aktualizovánopřed 13 mminutami

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo novou várku dokumentů z vyšetřování zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ustoupilo tím tlaku zákonodárců, kteří jejich zveřejnění vynutili novým zákonem, napsala agentura Reuters. Někteří zákonodárci administrativu kritizovali za to, že nezveřejnila všechny dokumenty, což podle nich není v souladu se zákonem.
včeraAktualizovánopřed 16 mminutami

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace by se měly sejít i v sobotu.
před 40 mminutami

Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok na bývalou školu ve čtvrti Túfa v Pásmu Gazy podle Times of Israel zabil nejméně pět Palestinců. Armáda židovského státu tvrdí, že vojáci spatřili několik podezřelých osob, na které následně vystřelili. Místní zpravodajské agentury uvádějí, že útok nastal ve chvíli, kdy se v objektu konala svatební oslava. Izraelská armáda případ prošetřuje.
před 1 hhodinou

Pákistánský soud poslal expremiéra Chána na 17 let do vězení kvůli státním darům

Soud v Pákistánu v sobotu poslal bývalého premiéra Imrana Chána a jeho manželku Bušru Bibiovou každého na sedmnáct let do vězení. Shledal je vinnými z podvodu se státními dary, které dostali od saúdskoarabské vlády. Manželé už jsou ve vězení kvůli korupci.
před 2 hhodinami

Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

Rusko počátkem měsíce zablokovalo přístup k americké internetové herní platformě pro děti Roblox. Oznámil to tehdy ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor. Platforma podle něj šíří „extremistické materiály a LGBT propagandu“. V zemi tento krok vyvolal protest v Tomsku. Úřad nyní zvažuje odblokování služby: její vedení totiž uvedlo, že zvýší moderaci svých her a chatů v Rusku.
před 3 hhodinami

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na infrastrukturu v okolí ukrajinského černomořského přístavu Oděsa v pátek večer zabil osm lidí a dalších 27 zranil, napsala agentura Ukrinform. „Rusko pozdě večer zaútočilo balistickými raketami na přístavní infrastrukturu v oblasti Oděsy,“ napsal na sociální síti telegram ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci na sobotu odpálilo tři balistické rakety Iskander-M.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Volby na Ukrajině by pomohly destabilizaci, doufají Rusové

„Dostali se do bodu, kdy už nejde o demokracii,“ prohlásil minulý týden na adresu Ukrajinců šéf Bílého domu Donald Trump a vyzval zemi k uspořádání prezidentských voleb. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj v reakci oznámil, že je připraven tak učinit. Experti připomínají, že konání voleb zakazuje vyhlášené stanné právo. Trump dle nich navíc přebírá rétoriku ruského vůdce Vladimira Putina, který legitimitu Zelenského neuznává.
před 5 hhodinami
Načítání...