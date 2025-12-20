Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace by se měly sejít i v sobotu.
„Shodli jsme se s našimi americkými partnery na dalších krocích a na pokračování naší společné práce v blízké budoucnosti,“ napsal Umerov na síti X bez bližších podrobností k výsledkům jednání. Dodal, že o nich informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před pátečními rozhovory uvedl, že jednání o mírovém plánu ukončení války Ruska proti Ukrajině pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude třeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.
Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, hovoří o tom, že se nevzdá území, které Rusko požaduje, ale které dosud nedobylo. Chce také záruky bezpečnosti, aby Rusko na její území znovu nezaútočilo.
Šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek ve svém vystoupení dal opět najevo, že Rusko trvá na zničení nezávislé Ukrajiny a na tom, aby se podrobila Moskvě. Navzdory tomu sousední zemi obvinil, že právě ona mírová vyjednávání sabotuje.
O víkendu se také podle dostupných informací mají v Miami na Floridě sejít vyjednavači Spojených států a Ruska, aby projednali možnosti mírového řešení.
Analytik Mareček: Problémem bude ruský požadavek na území
Rusové se budou snažit o obsazení celého Donbasu, včetně nedobytých území, domnívá se analytik Metropolitní univerzity Praha David Mareček. Rusové se podle něj snaží dosáhnout tohoto cíle bez válčení. USA se sice snaží, aby i Rusko přišlo s nějakými ústupky, to se ale dosud nestalo navzdory ruským ekonomickým problémům.
„Ukrajina už v podstatě udělala ústupek za příslib bezpečnostních garancí, když slíbila, že nebude po NATO požadovat, aby jí dala garance o případném budoucím vstupu,“ vysvětluje Mareček. Vstup do Aliance by se stejně dal se současnou americkou administrativou předpokládat jen těžko.