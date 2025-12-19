Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil sedm lidí

Ruský raketový útok na infrastrukturu v okolí ukrajinského černomořského přístavu Oděsa v pátek večer zabil sedm lidí a dalších 15 zranil. Napsala to agentura Reuters. „Rusko pozdě večer zaútočilo balistickými raketami na přístavní infrastrukturu v oblasti Oděsy. Podle předběžných informací bylo zabito sedm lidí. Asi 15 (osob) bylo zraněno a je jim poskytována pomoc,“ napsal na sociální síti telegram ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.
Ukrajina v pátek dříve oznámila, že v neurčený den bezpilotními letouny poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily v neutrálních vodách ve Středozemním moři. Při útoku na loď, která pod vlajkou Ománu plula z Indie do ruského přístavu Usť-Luga v Baltském moři, zemřeli dva lidé a sedm dalších bylo zraněno. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
Napadená země podniká už delší dobu údery například na ruské ropné rafinérie, v posledních týdnech ovšem své útoky podle svých hlášení rozšířila: několikrát zaútočila na ruské těžební plošiny v Kaspickém moři a podle médií také bezposádkovými plavidly napadla nejméně tři tankery ruské stínové flotily v Černém moři. Moskva údery na plavidla označila za pirátství.
Jako stínová flotila jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.