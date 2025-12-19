V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihoukrajinská Oděsa v noci na pátek čelila dalšímu rozsáhlému ruskému útoku, hlásí na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poničený je blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. V části ruské Rostovské oblasti jsou v důsledku dronového útoku problémy s dodávkami elektřiny, tvrdí úřady v regionu sousedícím s okupovanými částmi Ukrajiny.

V Oděse jsou po ruském útoku bez dodávek elektřiny, vody i tepla obyvatelé jednoho sídliště. Jinde tlaková vlna poničila okna v pětipodlažním domě. Zranění utrpěl jeden člověk. V minulých dnech byly v tomto městě u Černého moře po nepřátelských útocích bez elektřiny po několik dnů desítky tisíc lidí. „Nepřítel cíleně útočí na životně důležité objekty a snaží se destabilizovat život města,“ poznamenal v pátek Kiper.

Ukrajinské ministerstvo energetiky podle serveru RBK-Ukrajina informovalo, že v důsledku nočních ruských útoků je v Oděské oblasti bez elektřiny 73 tisíc odběrných míst, dalších 26 tisíc jich je v Dněpropetrovské oblasti.

Úplný blackout hrozí kvůli ruským útokům polovině Ukrajiny, píše WP
Kyjev během výpadku proudu způsobeného ruským náletem (16. prosince 2025)

Rusko podniká koordinované útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu s cílem ochromit vojenský průmysl bránící se země. Účelem útoků je ale zřejmě také zlomit obyvatele Ukrajiny, kteří se v zimních měsících musí vypořádat s pravidelnými odstávkami elektřiny a často i přerušením dodávek vody a tepla. Na energetické objekty v Rusku v posledních měsících své útoky cílí i Kyjev.

Rusko v Oděské oblasti zasáhlo také železniční infrastrukturu, uvedl podle serveru Ukrajinska pravda šéf ukrajinských drah Oleksandr Percovskyj. Škody jsou na blíže neurčeném nádraží, jedna signalistka utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.

Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 108 ze 160 ruských dronů, uvedlo letectvo. Bez dalších podrobností také ohlásilo, že 47 bezpilotních letounů zasáhlo třiadvacet míst.

Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU
Ruská ponorka třídy Kilo v Sevastopolu

Kyjev zasáhl ruskou teplárnu

V Rostově na Donu na jihozápadě Ruska bylo při ukrajinském dronovém útoku porušeno vedení vysokého napětí a obyvatelé jedné ze čtvrtí a průmyslové podniky na západě města jsou bez dodávek elektřiny, tvrdí podle BBC gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar. V Taganrogu ležícím u Azovského moře jsou škody na pěti rodinných domcích, hořela tři auta.

Podle analýzy telegramového kanálu Astra ukrajinské drony zaútočily na teplárnu ve městě Orjol na západě Ruska, narušeno je kvůli tomu zásobování města teplem. O útoku na teplárnu nejdříve informovali tamní obyvatelé, později gubernátor regionu Andrej Klyčkov potvrdil, že byla poškozena „komunální infrastruktura“, konkrétní informace však nezveřejnil. Později oznámil, že v jedné čtvrti v pátek školy a školky kvůli omezení dodávek tepla zůstanou zavřené.

V Toljtatti v Samarské oblasti se cílem útoku podle Astry stal závod Toljattiazot a vznikl v něm požár. Firma patří mezi deset největších výrobců amoniaku (čpavku) na světě.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za minulou noc sestřelila 94 ukrajinských dronů.

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie (EU) poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
03:10Aktualizovánopřed 17 mminutami

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dle jeho předchůdce Petra Fialy (ODS) na unijní úrovni staví po bok Slovenska a Maďarska a Česko v tomto novém kurzu zahraniční politiky ztratí důstojnost, respekt, a nakonec i peníze. Fiala tak reagoval na to, že se zmíněná trojice států nepřipojí ke garancím spojeným s unijní půjčkou pro Ukrajinu. Český postoj kritizují i další opoziční politici, výsledek summitu obšírně komentuje i řada médií. Ta německá píší o tvrdé ráně pro autoritu německého kancléře Friedricha Merze a černém dni pro EU.
11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

Jihoukrajinská Oděsa v noci na pátek čelila dalšímu rozsáhlému ruskému útoku, hlásí na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poničený je blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. V části ruské Rostovské oblasti jsou v důsledku dronového útoku problémy s dodávkami elektřiny, tvrdí úřady v regionu sousedícím s okupovanými částmi Ukrajiny.
před 52 mminutami

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, píše Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Informace nelze nezávisle ověřit.
12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
před 1 hhodinou

Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře

Španělská policie od čtvrtka prověřuje laboratoř v Katalánsku. Cílem vyšetřování je objasnit, jestli za vznikem ohnisek afrického moru prasat, který v regionu zabil přinejmenším 26 divočáků, nestojí právě toto pracoviště nebo jiná z pěti laboratoří v této oblasti, které s virem pracují.
před 1 hhodinou

V Bangladéši vypukly násilné nepokoje po úmrtí vůdce protestního hnutí

Násilné nepokoje vypukly v noci na pátek v Bangladéši. Protestující při nich zničili redakce dvou bangladéšských listů a jednu z budov zapálili. Příčinou nepokojů bylo úmrtí Šarífa Osmana Hadiho, vůdce studentského protestního hnutí, které v loňském roce vedlo k sesazení tehdejší premiérky šajch Hasíny Vadžídové, informovaly tiskové agentury.
před 3 hhodinami

Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta

Horské ledovce hrají mimořádně důležitou roli. Ovlivňují lokální i globální klimatické systémy, zásobují řeky vodou, formují krajinu a mají i kulturní a estetický význam pro místní komunity. V neposlední řadě je důležitý také jejich turistický potenciál. Nová vědecká studie však ukazuje, že jejich zánik se zrychluje a většina z nich zmizí už během tohoto století.
před 3 hhodinami
