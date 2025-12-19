V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

Jihoukrajinská Oděsa v noci na pátek čelila dalšímu rozsáhlému ruskému útoku, hlásí na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poničený je blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. V části ruské Rostovské oblasti jsou v důsledku dronového útoku problémy s dodávkami elektřiny, tvrdí úřady v regionu sousedícím s okupovanými částmi Ukrajiny.
V Oděse jsou po ruském útoku bez dodávek elektřiny, vody i tepla obyvatelé jednoho sídliště. Jinde tlaková vlna poničila okna v pětipodlažním domě. Zranění utrpěl jeden člověk. V minulých dnech byly v tomto městě u Černého moře po nepřátelských útocích bez elektřiny po několik dnů desítky tisíc lidí. „Nepřítel cíleně útočí na životně důležité objekty a snaží se destabilizovat život města,“ poznamenal v pátek Kiper.
Ukrajinské ministerstvo energetiky podle serveru RBK-Ukrajina informovalo, že v důsledku nočních ruských útoků je v Oděské oblasti bez elektřiny 73 tisíc odběrných míst, dalších 26 tisíc jich je v Dněpropetrovské oblasti.
Rusko podniká koordinované útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu s cílem ochromit vojenský průmysl bránící se země. Účelem útoků je ale zřejmě také zlomit obyvatele Ukrajiny, kteří se v zimních měsících musí vypořádat s pravidelnými odstávkami elektřiny a často i přerušením dodávek vody a tepla. Na energetické objekty v Rusku v posledních měsících své útoky cílí i Kyjev.
Rusko v Oděské oblasti zasáhlo také železniční infrastrukturu, uvedl podle serveru Ukrajinska pravda šéf ukrajinských drah Oleksandr Percovskyj. Škody jsou na blíže neurčeném nádraží, jedna signalistka utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 108 ze 160 ruských dronů, uvedlo letectvo. Bez dalších podrobností také ohlásilo, že 47 bezpilotních letounů zasáhlo třiadvacet míst.
Kyjev zasáhl ruskou teplárnu
V Rostově na Donu na jihozápadě Ruska bylo při ukrajinském dronovém útoku porušeno vedení vysokého napětí a obyvatelé jedné ze čtvrtí a průmyslové podniky na západě města jsou bez dodávek elektřiny, tvrdí podle BBC gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar. V Taganrogu ležícím u Azovského moře jsou škody na pěti rodinných domcích, hořela tři auta.
Podle analýzy telegramového kanálu Astra ukrajinské drony zaútočily na teplárnu ve městě Orjol na západě Ruska, narušeno je kvůli tomu zásobování města teplem. O útoku na teplárnu nejdříve informovali tamní obyvatelé, později gubernátor regionu Andrej Klyčkov potvrdil, že byla poškozena „komunální infrastruktura“, konkrétní informace však nezveřejnil. Později oznámil, že v jedné čtvrti v pátek školy a školky kvůli omezení dodávek tepla zůstanou zavřené.
V Toljtatti v Samarské oblasti se cílem útoku podle Astry stal závod Toljattiazot a vznikl v něm požár. Firma patří mezi deset největších výrobců amoniaku (čpavku) na světě.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za minulou noc sestřelila 94 ukrajinských dronů.
