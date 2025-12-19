SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, píše Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Informace nelze nezávisle ověřit.
Zasažené plavidlo bylo v době útoku, který podnikly bezpilotní letouny, prázdné. Jde o tanker jménem Quendil plující pod vlajkou Ománu. Podle internetové služby Vesselfinder se tanker kolem 12:00 SEČ nacházel ve východním Středomoří na jihozápad od Kréty.
Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. Prodejem surovin Rusko získává prostředky na válku proti Ukrajině, kterou zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Kyjev se svými útoky snaží narušovat infrastrukturu pro vývoz ruské ropy a plynu.
SBU uvedla, že útok byl výsledkem „bezprecedentní speciální operace“ ve vzdálenosti přes dva tisíce kilometrů od Ukrajiny.