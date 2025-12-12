V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda


před 51 mminutami

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.

Lidé v Jaroslavli, ležící asi 250 kilometrů na severovýchod od Moskvy, v noci hlásili, že slyší výbuchy. Drony podle nich útočily na rafinerii Slavněfť-JANOS, jednu z pěti největších ropných rafinerií v Rusku, napsala Ukrajinska pravda. Podle ní na území rafinerie vypukl požár.

Ruskojazyčný servis BBC píše, že úřady se oficiálně k tomuto incidentu nevyjádřily, nicméně gubernátor Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev v noci varoval před hrozícím dronovým útokem. Protivzdušná obrana nad regionem údajně sestřelila osm bezpilotních letounů.

Vzájemné útoky

Při útoku na Pavlohrad, ležící východně od ukrajinského Dnipra, hořely rodinné domky, jeden z nich je zcela zničený. Další požáry hasiči uhasili. Zemřel jedenasedmdesátiletý muž, čtyřiapadesátiletá žena utrpěla těžké popáleniny a je v ohrožení života.

Ruský dronový útok v oděském okrese poničil objekt energetické infrastruktury, uvedl šéf tamní správy Oleh Kiper. Poškozená jsou také skladiště, administrativní budova a garáž, informace o zraněných nejsou. V důsledku útoku se ale některé obce ocitly bez elektřiny a kritická infrastruktura funguje díky generátorům.

Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 64 z osmdesáti ruských dronů, informoval Ukrinform.

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři
Ilustrační foto – ropná plošina Filanovskij v Kaspickém moři (snímek z 18. listopadu 2025)

„Při odrážení dronového útoku na obytný dům v Tveru utrpěli zranění lidé,“ cituje telegramový kanál Astra z prohlášení úřadu gubernátora ruské Tverské oblasti Vitalije Koroljova. Další obyvatelé budovy byli evakuováni.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda za uplynulou noc zneškodnila devadesát ukrajinských dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila osm dronů mířících na Moskvu. Informace nelze nezávisle ověřit. Letiště Šeremeťjevo pozastavilo odlety a uzavřeno krátce bylo i několik dalších ruských letišť, píše agentura Reuters.

Moskva ve svých přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ministerstvo obrany nehlásí ani škody nebo oběti.

Aktuálně z rubriky Svět

Neortodoxní, ale potřebné, říká o využití zmrazených aktiv Hulicius. Koten vidí rizika

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hovořil o přípravách klíčového summitu, který se uskuteční za týden. Má rozhodnout mimo jiné o financování Ukrajiny pomocí půjčky ze zmrazených ruských aktiv. Babiš si zatím není jistý, jestli by se Česko mělo podílet na finančních zárukách. Poslanec Radek Koten (SPD) v Událostech, komentářích uvedl, že takový krok by mohl negativně ovlivnit finance eurozóny a destabilizovat finanční trh. Podle náměstka ministra zahraničí v demisi Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL) jde o „neortodoxní“ nástroj, který je ovšem potřeba. Hosté v debatě moderované Martinem Řezníčkem probrali také jednání o příměří v ruské válce na Ukrajině a výdaje na obranu.
před 46 mminutami

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
před 51 mminutami

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.
před 54 mminutami

Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad vydal a po několika hodinách odvolal varování před vlnou tsunami. Tamní úřady podle agentury AP prozatím nezaznamenaly žádné hlášení o zraněných či vážných škodách. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v moři.
04:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.
před 4 hhodinami

Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým státům schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
před 6 hhodinami

USA se chystají zabavit další lodě s venezuelskou ropou, píše Reuters

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání týkající se rusko-ukrajinské války, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Ta se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení ruské agrese na Ukrajině.
před 7 hhodinami
