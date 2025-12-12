V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
Lidé v Jaroslavli, ležící asi 250 kilometrů na severovýchod od Moskvy, v noci hlásili, že slyší výbuchy. Drony podle nich útočily na rafinerii Slavněfť-JANOS, jednu z pěti největších ropných rafinerií v Rusku, napsala Ukrajinska pravda. Podle ní na území rafinerie vypukl požár.
Ruskojazyčný servis BBC píše, že úřady se oficiálně k tomuto incidentu nevyjádřily, nicméně gubernátor Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev v noci varoval před hrozícím dronovým útokem. Protivzdušná obrana nad regionem údajně sestřelila osm bezpilotních letounů.
Vzájemné útoky
Při útoku na Pavlohrad, ležící východně od ukrajinského Dnipra, hořely rodinné domky, jeden z nich je zcela zničený. Další požáry hasiči uhasili. Zemřel jedenasedmdesátiletý muž, čtyřiapadesátiletá žena utrpěla těžké popáleniny a je v ohrožení života.
Ruský dronový útok v oděském okrese poničil objekt energetické infrastruktury, uvedl šéf tamní správy Oleh Kiper. Poškozená jsou také skladiště, administrativní budova a garáž, informace o zraněných nejsou. V důsledku útoku se ale některé obce ocitly bez elektřiny a kritická infrastruktura funguje díky generátorům.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 64 z osmdesáti ruských dronů, informoval Ukrinform.
„Při odrážení dronového útoku na obytný dům v Tveru utrpěli zranění lidé,“ cituje telegramový kanál Astra z prohlášení úřadu gubernátora ruské Tverské oblasti Vitalije Koroljova. Další obyvatelé budovy byli evakuováni.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda za uplynulou noc zneškodnila devadesát ukrajinských dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila osm dronů mířících na Moskvu. Informace nelze nezávisle ověřit. Letiště Šeremeťjevo pozastavilo odlety a uzavřeno krátce bylo i několik dalších ruských letišť, píše agentura Reuters.
Moskva ve svých přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ministerstvo obrany nehlásí ani škody nebo oběti.
