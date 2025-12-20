Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Moskva se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží bránící se zemi odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky, je tvrdá.

Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. V pátek večer přišlo při raketovém útoku na přístavní infrastrukturu v tomto regionu o život osm lidí, téměř třicet dalších utrpělo zranění.

Čtvrteční ruský dronový útok vyřadil z provozu silniční most, po kterém vede důležitá komunikace spojující Oděsu s Reni u hranic s Rumunskem i s hraničními přechody do Moldavska.

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí
V sobotu Rusko podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby podniklo útok na přístav Pivdennyj, který patří mezi tři největší v zemi. Zasaženy byly blíže neurčené nádrže.

„Když nedosahuje výrazných úspěchů na frontě, snaží se nepřítel terorizovat civilisty a usiluje o vnitřní destabilizaci,“ prohlásil zástupce šéfa prezidentské kanceláře Viktor Mykyta.

Armádní generál ve výslužbě Jiří Šedivý o ruských útocích na Ukrajinu (20. 12. 2025)
Putin mluví o odvetě za útoky na tankery

Reuters píše, že ruský vládce Vladimir Putin nedávno slíbil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily v Černém moři, šéf Kremlu označil tyto útoky za pirátství.

Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat plnohodnotnou válku proti Ukrajině, kterou vede od února 2022.

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři
