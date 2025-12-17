Británie se vrací k programu Erasmus

Británie a Evropská unie se ve středu dohodly, že britským studentům umožní opětovné zapojení do oblíbeného studentského výměnného programu Erasmus+. Jde o malý, ale symbolický signál zlepšení vztahů mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu, napsala agentura Reuters.
Už v příštím akademickém roce 2027/28 Británie do programu přispěje 570 miliony liber (téměř čtrnácti miliardami korun), oznámila britská vláda. V prvním roce by program mohlo využít více než sto tisíc lidí ve Spojeném království, dodala.
Návrat Spojeného království k programu Erasmus+, který každoročně umožňuje statisícům studentů z EU studovat v jiné zemi bloku až jeden rok, byl už dlouho klíčovým požadavkem Unie na posílení vazeb mezi oběma stranami.
Užší spolupráce Británie s Evropou
Ty se dohodly i na zahájení jednání o integraci trhů s elektřinou a stanovily lhůtu pro dokončení dohody o obchodu s potravinami a nápoji a o propojení obchodování s uhlíkem v příštím roce, uvádí se v prohlášení vlády.
Britský labouristický premiér Keir Starmer usiluje o užší vztahy s EU od svého loňského zvolení a letos v květnu ohlásil novou éru ve vzájemných vztazích poté, co se obě strany dohodly na nejvýznamnější obnově obranných a obchodních vazeb od odchodu země z EU v roce 2020. Starmer se svým přístupem snaží odlišit od často napjatých vztahů mezi předchozími konzervativními vládami a EU.
„Dnešní dohody dokazují, že naše nové partnerství s EU funguje,“ řekl podle Reuters britský ministr pro vztahy s EU Nick Thomas-Symonds a dohodu o Erasmu označil za „obrovské vítězství pro naše mladé lidi“.
Spojené království z Erasmu vystoupilo po brexitu na konci ledna 2020 poté, co tehdejší premiér Boris Johnson prohlásil, že tento program není dostatečně efektivní z hlediska vynaložených prostředků.