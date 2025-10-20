Ovlivnila životy milionů mladých lidí. Zemřela spoluzakladatelka programu Erasmus


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
9 minut
Horizont ČT24: Zemřela Sofia Corradiová
Zdroj: ČT24

V Římě zemřela „mamma Erasmus“ – italská právnička a pedagožka Sofia Corradiová, díky které miliony Evropanů studovaly po celém kontinentě. Byla totiž spoluzakladatelkou programu Evropské unie pro výměnu studentů Erasmus. Získala za to řadu ocenění včetně Řádu za zásluhy Italské republiky. Erasmem prošlo už více než šestnáct milionů studentů. „Erasmus je nejen o vzdělávání studentů, ale je také o praxích, tréninku v nevládních organizacích, veřejných institucích a vědeckých centrech,“ řekl politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Tomáš Drobík. Dodal, že je fascinující vidět proměnu studenta před výjezdem a po něm. „Ačkoliv to pro studenty může být stresující, tak se vracejí se zdravým sebevědomím, nadhledem a s kontakty, které jsou často na celý život.“

Trump může poslat Národní gardu do Portlandu, rozhodl odvolací soud

Americký prezident Donald Trump může poslat Národní gardu do Portlandu. Rozhodl o tom odvolací soud v San Franciscu. Agentura Reuters, která o verdiktu informovala, jej vnímá jako „důležité právní vítězství“ pro republikánského prezidenta, jenž vojenské jednotky vysílá do rostoucího počtu demokraty vedených měst.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných výsledků analýzy, které v pondělí zveřejnil portugalský Úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod (GPIAAF), píše agentura AFP.
před 2 hhodinami

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suwalském koridoru, což je území mezi ruskou Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Oba prezidenti podle agentury AP označili novou dálnici za důležitou dopravní tepnu, která je významná i pro bezpečnost Pobaltí.
před 3 hhodinami

Čína chystá plán pro příští pětiletku

Takzvané čtvrté plénum, tedy shromáždění komunistických špiček, za zavřenými dveřmi připravuje plán na následujících pět let. Má naznačit politický a ekonomický směr země v době rostoucí mezinárodní izolace a napětí se Spojenými státy. Ekonomiku oslabuje utlumená poptávka, celní válka a dlouhodobý propad realitního trhu. Plénum provází spekulace související s vyloučením několika generálů ze strany.
před 4 hhodinami

Úřad dohlížející na jaderný arzenál USA dal většině personálu neplacené volno

Americký Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který se stará o jaderné zbraně Spojených států, od pondělí posílá většinu svých zaměstnanců na nucenou neplacenou dovolenou. Děje se tak poté, co NNSA vyčerpal peníze na personál v důsledku neschváleného financování federální vlády. Senát bude během pondělí opět hlasovat o návrhu financování vlády poté, co ho schválila Sněmovna reprezentantů, informovala americká média.
před 6 hhodinami

Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

Hostem pořadu Hyde Park Civilizace byl laureát Nobelovy ceny za medicínu Victor Ambros. Kromě vzpomínek na svou kariéru hovořil také o budoucnosti vědy ve Spojených státech.
před 7 hhodinami
