Ovlivnila životy milionů mladých lidí. Zemřela spoluzakladatelka programu Erasmus

V Římě zemřela „mamma Erasmus“ – italská právnička a pedagožka Sofia Corradiová, díky které miliony Evropanů studovaly po celém kontinentě. Byla totiž spoluzakladatelkou programu Evropské unie pro výměnu studentů Erasmus. Získala za to řadu ocenění včetně Řádu za zásluhy Italské republiky. Erasmem prošlo už více než šestnáct milionů studentů. „Erasmus je nejen o vzdělávání studentů, ale je také o praxích, tréninku v nevládních organizacích, veřejných institucích a vědeckých centrech,“ řekl politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Tomáš Drobík. Dodal, že je fascinující vidět proměnu studenta před výjezdem a po něm. „Ačkoliv to pro studenty může být stresující, tak se vracejí se zdravým sebevědomím, nadhledem a s kontakty, které jsou často na celý život.“
