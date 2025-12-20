Pákistánský soud poslal expremiéra Chána na 17 let do vězení kvůli státním darům


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v Pákistánu v sobotu poslal bývalého premiéra Imrana Chána a jeho manželku Bušru Bibiovou každého na sedmnáct let do vězení. Shledal je vinnými z podvodu se státními dary, které dostali od saúdskoarabské vlády. Manželé už jsou ve vězení kvůli korupci.

Případ se týká luxusních hodinek a šperků, které Chánovi během státních návštěv daroval saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Podle vyšetřovatelů je pak někdejší premiér a jeho manželka odkoupili pod cenou, a porušili tak pravidla týkající se státních darů, píše agentura Reuters.

Proces se konal v Rávalpindí ve věznici s vysokou ostrahou. Soud každému z manželů uložil také pokutu ve výši 16,4 milionu pákistánských rupií (1,21 milionu korun). Pokud tuto částku neuhradí, vězení jim bude prodlouženo, uvádí server Kashmir Times. Proti sobotnímu rozsudku se mohou odvolat.

Pákistán posílil šéfa armády a omezil nejvyšší soud. Cesta k diktatuře, tvrdí kritici
Šéf pákistánské armády Ásim Munír (s mikrofonem) během květnového vojenského cvičení

Třiasedmdesátiletý Chán, bývalý kapitán a hvězda pákistánského kriketového týmu, byl v čele vlády od srpna 2018 do srpna 2022, kdy mu parlament vyslovil nedůvěru.

Poprvé byl zatčen v květnu 2023. Chán je ve vězení od 5. srpna 2023 a čelí trestnímu stíhání v mnoha kauzách, včetně případů korupce či vyzrazení obsahu tajného dokumentu. Letos v lednu mu soud uložil čtrnáct let odnětí svobody za korupci s pozemky.

Chán ve všech případech vinu odmítá a zástupci jeho strany říkají, že jsou politicky motivované. V sobotu právní zástupce manželů podle Reuters uvedl, že soud vynesl rozsudek, aniž by si vyslechl obhajobu.

Pákistánského expremiéra a jeho manželku poslal soud v Islámábádu na 14 let do vězení
Imran Chán

