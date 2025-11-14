Pákistán posílil šéfa armády a omezil nejvyšší soud. Cesta k diktatuře, tvrdí kritici


před 1 hhodinou|Zdroj: CNN, Guardian, Arab news, al-Džazíra, ČTK

Pákistánský parlament odsouhlasil ústavní dodatek, který rozšiřuje pravomoci šéfa armády, jemuž poskytuje i doživotní imunitu. Legislativa zároveň omezuje působnost nejvyššího soudu. Podle kritiků tento krok nenapravitelně poškodí demokracii v zemi, experti pak hovoří o „umíráčku nezávislého soudnictví“, píše web CNN. Změny už vešly v platnost.

Dolní komora parlamentu ve středu schválila spornou legislativu více než dvoutřetinovou většinou, proti hlasovali pouze čtyři zákonodárci, informovala CNN s tím, že změny prošly neobvykle rychle během několika dnů.

Obvykle přitom podobné dodatky vyžadují týdny či dokonce měsíce posuzování. Nejnovější změny ústavy už v pondělí schválil Senát a ve čtvrtek pak podepsal prezident Ásif Alí Zardárí, čímž vešly v platnost.

Ve volbách v Pákistánu zvítězili spojenci vězněného expremiéra Chána, většinu ale nemají
Přiznivci bývalého premiéra Imrana Chána vykřikují požadavky na férové výsledky voleb

Změna armádní struktury

Polní maršál Ásim Munír, vlivný velitel pákistánské armády, který je považován za faktického vládce země, bude nyní povýšen do nové pozice velitele obranných sil, čímž se pod jeho velení kromě armády dostane i námořnictvo a letectvo. Po skončení svého funkčního období si zachová svou hodnost a bude mít doživotní imunitu.

Novela rovněž vytváří post velitele Národního strategického velitelství (NSC), které by bylo mimo jiné odpovědné za jaderné velení země, uvádí televize al-Džazíra. Vedoucí NSC může být nyní jmenován pouze z armádních řad, a to po konzultaci s velitelem armády.

Ústavní případy se nyní v souladu s dodatkem přesunou z nejvyššího soudu k novému federálnímu ústavnímu soudu, jehož soudce bude jmenovat vláda. V posledních letech nejvyšší soud blokoval vládní politiku a sesazoval premiéry, poznamenala CNN.

Příznivci pákistánské armády
Zdroj: Reuters/Mohsin Raza

Pákistánský premiér Šehbáz Šaríf označil novelu za krok k „institucionální harmonii“ a „národní jednotě“. Islámábád tvrdí, že jde o způsob, jak zajistit modernizaci a efektivitu armády a soudnictví. Podle Šarífa je navíc třeba „ctít hrdiny“.

Kritici ale hovoří o „pohřbu demokracie“. Změny podle odpůrců soustřeďují moc v rukou armády a vládnoucí koalice Pákistánské muslimské ligy – Nawaz (PML–N) a Pákistánské lidové strany (PPP).

Opoziční zákonodárci z pákistánské strany Hnutí za spravedlnost (PTI) odešli před hlasováním ze sálu a na protest roztrhali kopie návrhu zákona. Podle PTI se nyní stává Pákistán „banánovou republikou“, v níž byly zrušeny demokracie a soudnictví. „Odpočívej v pokoji, ústavo Pákistánu,“ uvedl jeden z opozičních poslanců.

„Vážný útok“ na ústavu

Dva soudci nejvyššího soudu rezignovali na protest proti změnám jen několik hodin poté, co legislativa vešla v platnost, přičemž uvedli, že dodatek představuje „vážný útok“ na ústavu, píše server Arab News.

Právní experti upozorňují, že reforma představuje „umíráček nezávislého soudnictví“. Více než sto právníků a aktivistů občanské společnosti označilo dodatek za „manipulaci s ústavou“ a uvedlo, že „neproběhla žádná smysluplná debata ani zapojení členů právnické obce, soudnictví a občanské společnosti“.

„Čelíme zcela neprobádanému území: narušení našeho soudního systému, jaké jsme neviděli téměř století,“ řekl CNN ústavní právník Asad Rahím Chán. „Členové (parlamentu), kteří se navzájem plácají po zádech, by se měli připravit na to, že budou muset hledat pomoc u stejných soudů, které zničili a podřídili státu,“ varoval expert.

Podobně vidí situaci i ústavní právník Salahuddín Ahmed, podle něhož novela „zcela ničí jakoukoli představu o nezávislosti soudnictví v Pákistánu“. „To nás fakticky postavilo na cestu k celoživotní diktatuře v Pákistánu,“ obává se Ahmed, jehož cituje deník Guardian.

Zkušenosti s vojenskou diktaturou

Od získání nezávislosti v roce 1947 vládla v Pákistánu po dekády vojenská diktatura, kdy vojenští generálové zcela pozastavili platnost ústavy. Od pádu generála Parvíze Mušarafa v roce 2008 v zemi fungovala křehká demokracie, zdánlivě vedená volenými civilními vládami. Ty jsou ale stále do značné míry manipulovány mocnou armádou, podotýká The Guardian.

V posledních letech byla armáda kritiky obviňována z převzetí větší kontroly nad chodem země a zároveň z upevnění moci svých nejvyšších generálů. Munír, který je od roku 2022 náčelníkem armády, plní ve světě podobnou roli jako hlava státu. Dvakrát jednal s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump ho následně označil za „svého nejoblíbenějšího polního maršála“.

Pákistánský voják
Zdroj: Reuters/Stringer

Navzdory velké podpoře ze strany veřejnosti je vliv opoziční PTI od doby, kdy se Munír stal velitelem armády, systematicky omezován a většina vedoucích pracovníků strany je za mřížemi, upozorňuje The Guardian. Expremiér a bývalý lídr strany Imran Chán je ve vězení už dva roky.

Chán stál v čele vlády od srpna 2018 do srpna 2022, kdy mu parlament vyslovil nedůvěru. Poprvé byl zatčen v květnu 2023. Aktuálně čelí trestnímu stíhání v desítkách kauz, včetně případů korupce či vyzrazení obsahu tajného dokumentu. Soud mu letos v lednu uložil čtrnáct let za korupci s pozemky.

Pákistánská policie zatkla bývalého premiéra Imrana Chána
Pákistánský expremiér Imran Chán

Přestřelky s Afghánistánem

Posilování role armády přichází v době, kdy se už několik měsíců vyostřují vztahy mezi Pákistánem a Afghánistánem. Napětí mezi zeměmi eskalovalo poté, co afghánské vládní hnutí Taliban obvinilo Islámábád, že 9. října narušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země.

Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce pákistánských ozbrojenců napojených na Taliban. Kábul v odvetě zahájil ofenzivu na hranici a následné střety si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných na obou stranách.

Zástupci obou stran se opakovaně sešli k mírovým jednáním v tureckém Istanbulu, která ale zatím nepřinesla žádné výsledky. Země se nedokázaly shodnout na společném řešení a vzájemně se obviňovaly z neochoty k dohodě.

„Neposlušný“ Taliban koketuje s Indií a rozsévá násilí v Pákistánu
Protipákistánský protest v Afghánistánu (září 2021)

Výběr redakce

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví

16:58Aktualizovánopřed 55 mminutami
Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

před 2 hhodinami
Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

09:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

před 2 hhodinami
Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

12:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

11:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

před 3 hhodinami
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

05:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných. Dvoupatrový autobus najel ze zatím neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky. Policie potvrdila, že několik lidí na místě zahynulo a několik dalších utrpělo zranění, více podrobností ale zatím neposkytla.
16:58Aktualizovánopřed 55 mminutami

Pákistán posílil šéfa armády a omezil nejvyšší soud. Cesta k diktatuře, tvrdí kritici

Pákistánský parlament odsouhlasil ústavní dodatek, který rozšiřuje pravomoci šéfa armády, jemuž poskytuje i doživotní imunitu. Legislativa zároveň omezuje působnost nejvyššího soudu. Podle kritiků tento krok nenapravitelně poškodí demokracii v zemi, experti pak hovoří o „umíráčku nezávislého soudnictví“, píše web CNN. Změny už vešly v platnost.
před 1 hhodinou

Do Německa se vrátila dětská obrna. Virus odhalili v Hamburku

Při rutinní analýze odpadních vod v Hamburku odhalili epidemiologové částice viru poliomyelitidy, který způsobuje dětskou obrnu. Nemoc se zatím v zemi nešíří a riziko podle úřadů zůstává nízké.
před 2 hhodinami

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

Francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal, který dostal ve středu 12. listopadu po roce věznění v Alžírsku milost a odcestoval na léčení do Německa, zůstane ještě nejméně několik dní v Berlíně. Napsala to agentura AFP s odvoláním na informovaný zdroj. Sansal byl v Alžírsku od loňského listopadu držen ve vazbě a v červenci byl odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
před 2 hhodinami

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na patnáct procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie. Podrobnosti mají být zveřejněny později.
před 2 hhodinami

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Britsko-australský těžební gigant BHP je zodpovědný za největší ekologickou havárii v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné. V pátek o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo na jihovýchodě Brazílie devatenáct lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard korun).
12:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dál klesá, v pátek ráno sestoupila pod 97 tisíc dolarů (2,01 milionu korun). Obchodníci na kryptoměnových trzích přitom za den zaznamenali nucenou likvidaci kryptoměn za více než miliardu dolarů, ukazují data specializovaného webu CoinGlass. Zhodnocení bitcoinu od začátku roku se tak snížilo asi na pět procent, ještě začátkem října se pohybovalo kolem třiceti pěti procent.
11:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.
před 3 hhodinami
Načítání...