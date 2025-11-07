Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif oznámil, že mírová jednání s Afghánistánem, která se konala v Istanbulu s cílem zamezit dalším přeshraničním střetům, opět selhala. V rozhovoru pro pákistánskou televizní stanici GEO News Ásif dodal, že příměří potrvá pouze do doby, než dojde k novým útokům z afghánské strany, informovala agentura Reuters.

Podle Ásifa jsou mírová jednání mezi Pákistánem a Afghánistánem na mrtvém bodě a plán pro čtvrté kolo jednání zatím nebyl stanoven. „V tuto chvíli jsou jednání u konce,“ řekl Ásif podle GEO News.

Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár uvedl, že Pákistán nepodpoří žádné kroky vlády Talibanu, které nejsou v zájmu afghánského lidu nebo sousedních zemí.

V Turecku se ve čtvrtek konalo již třetí kolo rozhovorů mezi oběma znepřátelenými zeměmi o upevnění klidu zbraní. Avšak ve stejný den se obě země začaly obviňovat z nového zahájení bojů. Ve čtvrtek podle afghánských zdrojů zahynuli čtyři civilisté a dalších pět bylo zraněno.

Střety mezi Pákistánem a Afghánistánem si vyžádaly desítky mrtvých
Bojovníci Talibanu hlídkující u hranic s Pákistánem, 15. 10. 2025

Příměří obě strany uzavřely 19. října, čímž ukončily týden násilných střetů. Konflikty si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných na obou stranách. Předchozí kolo jednání v Istanbulu minulý týden též selhalo, jelikož se obě země nedokázaly shodnout na společném řešení a vzájemně se obviňovaly z neochoty k dohodě.

Napětí mezi zeměmi eskalovalo poté, co Taliban obvinil Pákistán, že 9. října narušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Zmíněné příměří, schválené koncem října v Kataru, boje ukončilo, ale později byly opět hlášeny lokální střety, které si vyžádaly několik obětí na obou stranách.

Afghánistán a Pákistán se dohodly na dodržování klidu zbraní
Tálibánský bojovník poblíž afghánsko-pákistánské hranice, 16. 10. 2025

