Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif oznámil, že mírová jednání s Afghánistánem, která se konala v Istanbulu s cílem zamezit dalším přeshraničním střetům, opět selhala. V rozhovoru pro pákistánskou televizní stanici GEO News Ásif dodal, že příměří potrvá pouze do doby, než dojde k novým útokům z afghánské strany, informovala agentura Reuters.
Podle Ásifa jsou mírová jednání mezi Pákistánem a Afghánistánem na mrtvém bodě a plán pro čtvrté kolo jednání zatím nebyl stanoven. „V tuto chvíli jsou jednání u konce,“ řekl Ásif podle GEO News.
Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár uvedl, že Pákistán nepodpoří žádné kroky vlády Talibanu, které nejsou v zájmu afghánského lidu nebo sousedních zemí.
V Turecku se ve čtvrtek konalo již třetí kolo rozhovorů mezi oběma znepřátelenými zeměmi o upevnění klidu zbraní. Avšak ve stejný den se obě země začaly obviňovat z nového zahájení bojů. Ve čtvrtek podle afghánských zdrojů zahynuli čtyři civilisté a dalších pět bylo zraněno.
Příměří obě strany uzavřely 19. října, čímž ukončily týden násilných střetů. Konflikty si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných na obou stranách. Předchozí kolo jednání v Istanbulu minulý týden též selhalo, jelikož se obě země nedokázaly shodnout na společném řešení a vzájemně se obviňovaly z neochoty k dohodě.
Napětí mezi zeměmi eskalovalo poté, co Taliban obvinil Pákistán, že 9. října narušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Zmíněné příměří, schválené koncem října v Kataru, boje ukončilo, ale později byly opět hlášeny lokální střety, které si vyžádaly několik obětí na obou stranách.