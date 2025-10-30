Pákistán a Afghánistán obnoví mírové rozhovory v Istanbulu


Afghánistán a Pákistán se ve čtvrtek dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na tři informované zdroje. Střety poblíž afghánsko-pákistánské hranice si vyžádaly další životy i po uzavření klidu zbraní před dvěma týdny.

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala po čtyřech dnech intenzivního vyjednávání. Pákistánská vláda zároveň pohrozila, že pokud to bude nutné, je schopna zcela zničit moc radikálního hnutí Taliban, které vládne v Afghánistánu. Kábul se k tomu zatím nevyjádřil, už dříve ale uvedl, že v případě útoku bude reagovat.

Ve středu pákistánský ministr pro informace Attaullah Tarar na sociálních sítích uvedl, že afghánská delegace se uchyluje k „odvádění pozornosti a úskočným taktikám“ při vyjednávání a z toho důvodu zatím „dialog nepřinesl žádné funkční řešení“ problémů mezi státy.

Podle katarské televize al-Džazíra je přitom hlavním problémem neschopnost obou stran shodnout se na budoucnosti islamistické skupiny Tehríke Taliban Pákistán (TTP), jejíž potlačení žádají od Kábulu pákistánští vyjednavači. Afghánistán přitom za hlavní problémy označoval údajnou neschopnost Islámábádu „představit jasné argumenty a opakované odcházení od jednacího stolu“.

Taliban také obvinil Pákistán, že 9. října porušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.

Vyjednávání probíhá za mediace katarských a tureckých diplomatů a jde o již druhé kolo rozhovorů po úvodním jednání v Dauhá, které vedlo k úspěšnému vyjednání příměří mezi znesvářenými státy 19. října, píše al-Džazíra.

I po vyhlášení příměří umírali další lidé

Příměří schválené před necelými dvěma týdny v Kataru sice ukončilo boje, média ale o víkendu informovala o střetech poblíž hranice s Afghánistánem, které si vyžádaly životy pěti pákistánských vojáků a pětadvaceti islamistických ozbrojenců.

Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán, která má úzké vazby na Taliban. Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Zároveň propojuje Taliban i se separatistickým uskupením Balúčistánská osvobozenecká armáda. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož hnutí Islámský stát (IS).

„Ačkoli skupina ještě není tak mocná jako v letech své největší síly na konci prvního desetiletí a na začátku druhého desetiletí 21. století, data ACLED ukazují, že se TTP zapojila do nejméně šesti set útoků proti bezpečnostním silám nebo do střetů s nimi, a to jen za poslední rok. Její aktivita v roce 2025 navíc již přesahuje tu zaznamenanou za celý rok 2024,“ napsala o TTP nezávislá organizace ACLED, monitorující globální data o ozbrojených konfliktech a politických nepokojích ve své zprávě.

Historicky byl přitom Pákistán považován za zemi Talibanu nakloněnou a ještě v roce 2021, když se fundamentalistická organizace znovu ujala kontroly nad většinou Afghánistánu, část pákistánské veřejnosti její návrat oslavovala, uvádí al-Džazíra.

