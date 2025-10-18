Afghánistán a Pákistán budou v katarském Dauhá jednat o míru

Vysoká afghánská delegace přijela v sobotu do katarského Dauhá na mírová jednání s Pákistánem, uvedl mluvčí afghánského vládního islamistického hnutí Taliban poté, co obě země prodloužily příměří po dobu jednání. Informuje o tom agentura Reuters. Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
„Jak bylo slíbeno, jednání s pákistánskou stranou se dnes uskuteční v Dauhá,“ uvedl mluvčí Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v prohlášení a dodal, že afghánskou delegaci vede ministr obrany Mulláh Jakúb.
Pákistán a Afghánistán v pátek prodloužily příměří na dobu trvání jednání v Dauhá. Delegace se snaží vyřešit střety, které jsou nejhorší mezi sousedními zeměmi od dob, kdy Taliban v roce 2021 převzal moc v Kábulu. Pákistán s Afghánistánem sdílí 2600 kilometrů dlouhou hranici.
Pákistánská delegace do katarského hlavního města dorazila už v pátek, podle agentury Reuters jsou její součástí vysoce postavení úředníci. Členové vlády v Islámábádu svou účast v Dauhá nepotvrdili, pákistánské ministerstvo zahraničí a obrany na dotazy agentury dosud nereagovaly.
Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí dříve uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční.
Islámábád podle Talibanu v pátek večer příměří porušil tím, že bombardoval tři místa v provincii Paktíka.
Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Taliban v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí původně dohodly na dvoudenním příměří, které mělo skončit v pátek, ale nakonec se domluvily na prodloužení klidu zbraní v zájmu setkání v Dauhá.