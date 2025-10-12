Afghánské síly během operací na hranici s Pákistánem v noci na neděli zabily 58 pákistánských vojáků, prohlásil mluvčí afghánského vládnoucího hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid podle agentury AP. Jednalo se podle něj o reakci na opakované narušování afghánské územní integrity a vzdušného prostoru ze strany Pákistánu. Napětí mezi těmito zeměmi v posledních dnech roste.
Afghánistán tvrdí, že jeho síly zabily 58 pákistánských vojáků
Afghánské úřady tento týden obvinily Pákistán z bombardování Kábulu a trhu na východě země. Nicméně Islámábád se k odpovědnosti za tyto útoky nepřihlásil.
V neděli mluvčí Talibanu řekl, že afghánské síly obsadily 25 stanovišť pákistánské armády. O život při tom prý přišlo 58 pákistánských vojáků a dalších třicet utrpělo zranění. AP upozorňuje, že Pákistán tyto ztráty zatím nepotvrdil.
Napětí eskaluje
Afghánské ministerstvo obrany v neděli ráno oznámilo, že jeho jednotky u pákistánských hranic podnikly úspěšné odvetné operace a varovalo, že pokud bude sousední země dál narušovat územní integritu Afghánistánu, armáda na to rázně zareaguje.
Pákistán po přestřelkách na hranici uzavřel dva velké hraniční přechody Tórcham a Chaman a nejméně tři menší přechody, píše agentura Reuters.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf Afghánistánu vzkázal, že „co se týče obrany Pákistánu, neexistuje žádný kompromis a každá provokace vyvolá silnou a efektivní reakci“. Podle agentury AFP obvinil úřady ovládané Talibanem, že umožňují, aby „teroristické živly“ využívaly afghánské území.
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP). Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá.
Některé země regionu vyzývají k dialogu
Nad eskalací napětí mezi Afghánistánem a Pákistánem a jejími možnými dopady na bezpečnost a stabilitu celého regionu vyjádřilo znepokojení ministerstvo zahraničí Kataru. Obě strany vyzvalo, aby daly přednost „dialogu, diplomacii a zdrženlivosti“. Podobně se vyjádřila saúdskoarabská diplomacie.
Hranice mezi Pákistánem a Afghánistánem, známá jako Durandova linie, měří 2611 kilometrů. Afghánistán ji nicméně nikdy neuznal.