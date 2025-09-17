Saúdská Arábie a Pákistán podepsaly dohodu o vzájemné obraně


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Saúdská Arábie a Pákistán, který vlastní jaderné zbraně, podepsaly dohodu o vzájemné obraně, informovala ve středu večer SELČ podle agentury Reuters pákistánská státní televize.

Krok významně posiluje desetiletí trvající bezpečnostní partnerství, podotýká agentura. Dohoda stanoví, že jakákoli agrese proti jedné ze zemí bude považována za agresi proti oběma státům, uvedl v prohlášení úřad pákistánského premiéra.

Vysoký pákistánský činitel agentuře Reuters řekl, že obranná dohoda je komplexní a zahrnuje všechny vojenské prostředky. Reuters upozorňuje, že zesílení obranných vazeb přichází v době, kdy země z oblasti Perského zálivu mají stále větší obavy, pokud jde o spolehlivost Spojených států jako dlouholetého garanta bezpečnosti v regionu. Dle agentury tyto obavy ještě prohloubil nedávný izraelský útok v Kataru.

Dle Reuters pokus Jeruzaléma o zabití představitelů teroristického hnutí Hamás za pomoci náletů na cíle v Dauhá v době, kdy se jedná o návrhu příměří v Pásmu Gazy, jehož je Katar zprostředkovatelem, arabské státy „rozzuřil“.

„Tato dohoda, která odráží společný závazek obou zemí posílit svou bezpečnost a dosáhnout bezpečnosti a míru v regionu i ve světě, si klade za cíl rozvíjet aspekty obranné spolupráce mezi oběma zeměmi a posílit společnou odstrašující sílu proti jakékoli agresi,“ stojí v prohlášení.

„Tato dohoda je vyvrcholením roků diskuzí. Nejde o odpověď na konkrétní události, ale o stvrzení dlouhodobé a hluboké spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi,“ uvedl pro Reuters nejmenovaný vysoký saúdský představitel k načasování podpisu dokumentu.

Pákistán vlastní jaderné zbraně, jadernou bombu odzkoušel v roce 1998, kdy přiznal pět podzemních jaderných pokusů.

