Pákistán porušil příměří, tvrdí Taliban. Afghánistán chystá odpověď

Pákistán svými údery porušil příměří, uvedli podle agentury AFP zástupci Talibanu. Na bombardování příhraniční oblasti se Afghánistán chystá odpovědět. Afghánští lékaři tvrdí, že při pákistánských úderech zahynulo nejméně deset lidí. Agentura Reuters dříve uvedla, že se obě země shodly na prodloužení 48hodinového příměří, které původně mělo skončit v pátek odpoledne středoevropského času (SELČ). Nové příměří mělo trvat do setkání delegací států v katarském Dauhá.
„Pákistán porušil příměří a bombardoval tři místa v provincii Paktíka,“ informoval v pátek večer SELČ zástupce Talibanu, který v Kábulu vládne od roku 2021. Afghánistán podle něj bude reagovat. Kábul svým vojákům po vypršení původního příměří nařídil, aby klid zbraní dodržovali i nadále, pokud ho neporuší pákistánské jednotky.
Místní kriketová federace oznámila, že mezi oběťmi je osm sportovců. Podle agentury AFP však zatím není jasné, zda jsou tito hráči kriketu započítáni v celkovém počtu obětí hlášených zdravotníky. Policie uvedla, že jeden z úderů zasáhl obytný dům.
Podle zdrojů Reuters z obou zemí i podle místních médií se mají delegace obou zemí setkat v Dauhá, pákistánská delegace už je podle nich v Kataru. Zástupci Afghánistánu zamíří do Kataru v sobotu, informovala v pátek večer agentura AP s odvoláním na místní média.
Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí dříve uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční. Příměří podle něj v době jeho prohlášení stále platilo, odmítl ale spekulovat o tom, zda ho obě země prodlouží.
Nová vlna násilí
Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Taliban v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí dohodly na dvoudenním příměří.
Islámábád sousední zemi opakovaně vinil z přechovávání ozbrojenců, kteří v posledních letech na Pákistán stále častěji útočí. Taliban tato obvinění odmítá. Své údery v Afghánistánu z posledních dnů Islámábád vysvětlil snahou zasáhnout tyto bojovníky.
V pátek před očekávaným koncem příměří zaútočili sebevražední útočníci na pákistánské jednotky u společných hranic obou zemí. Podle pákistánských úřadů zahynulo sedm vojáků, dalších třináct utrpělo zranění. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf uvedl, že při útoku zemřelo také šest ozbrojenců.
Podle agentury Reuters byly boje mezi Afghánistánem a Pákistánem v tomto měsíci nejhorší za několik desetiletí. To přitáhlo pozornost Saúdské Arábie a Kataru. Obě země se snažily zprostředkovat rozhovory mezi Islámábádem a Kábulem. Ke společným jednáním vyzvali také zástupci Íránu a OSN.