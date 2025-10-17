Pákistán porušil příměří, tvrdí Taliban. Afghánistán chystá odpověď


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pákistán svými údery porušil příměří, uvedli podle agentury AFP zástupci Talibanu. Na bombardování příhraniční oblasti se Afghánistán chystá odpovědět. Afghánští lékaři tvrdí, že při pákistánských úderech zahynulo nejméně deset lidí. Agentura Reuters dříve uvedla, že se obě země shodly na prodloužení 48hodinového příměří, které původně mělo skončit v pátek odpoledne středoevropského času (SELČ). Nové příměří mělo trvat do setkání delegací států v katarském Dauhá.

„Pákistán porušil příměří a bombardoval tři místa v provincii Paktíka,“ informoval v pátek večer SELČ zástupce Talibanu, který v Kábulu vládne od roku 2021. Afghánistán podle něj bude reagovat. Kábul svým vojákům po vypršení původního příměří nařídil, aby klid zbraní dodržovali i nadále, pokud ho neporuší pákistánské jednotky.

Místní kriketová federace oznámila, že mezi oběťmi je osm sportovců. Podle agentury AFP však zatím není jasné, zda jsou tito hráči kriketu započítáni v celkovém počtu obětí hlášených zdravotníky. Policie uvedla, že jeden z úderů zasáhl obytný dům.

Střety mezi Pákistánem a Afghánistánem si vyžádaly desítky mrtvých
Bojovníci Talibanu hlídkující u hranic s Pákistánem, 15. 10. 2025

Podle zdrojů Reuters z obou zemí i podle místních médií se mají delegace obou zemí setkat v Dauhá, pákistánská delegace už je podle nich v Kataru. Zástupci Afghánistánu zamíří do Kataru v sobotu, informovala v pátek večer agentura AP s odvoláním na místní média.

Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí dříve uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční. Příměří podle něj v době jeho prohlášení stále platilo, odmítl ale spekulovat o tom, zda ho obě země prodlouží.

Nová vlna násilí

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Taliban v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí dohodly na dvoudenním příměří.

Afghánistán a Pákistán hlásí značné ztráty druhé strany při střetech na hranici
Zabíhulláh Mudžáhid na snímku z roku 2022

Islámábád sousední zemi opakovaně vinil z přechovávání ozbrojenců, kteří v posledních letech na Pákistán stále častěji útočí. Taliban tato obvinění odmítá. Své údery v Afghánistánu z posledních dnů Islámábád vysvětlil snahou zasáhnout tyto bojovníky.

V pátek před očekávaným koncem příměří zaútočili sebevražední útočníci na pákistánské jednotky u společných hranic obou zemí. Podle pákistánských úřadů zahynulo sedm vojáků, dalších třináct utrpělo zranění. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf uvedl, že při útoku zemřelo také šest ozbrojenců.

Podle agentury Reuters byly boje mezi Afghánistánem a Pákistánem v tomto měsíci nejhorší za několik desetiletí. To přitáhlo pozornost Saúdské Arábie a Kataru. Obě země se snažily zprostředkovat rozhovory mezi Islámábádem a Kábulem. Ke společným jednáním vyzvali také zástupci Íránu a OSN.

Taliban buduje „zemi mlčících žen“. Afghánky ale vzdorují
Knihovna pro ženy v Kábulu zřízená již za vlády Talibanu v srpnu 2022

Aktuálně z rubriky Svět

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem za produktivní. Hovořili spolu mimo jiné o protivzdušné obraně a bezpečnostních zárukách pro Kyjev. Ukrajina po USA žádala také střely dlouhého doletu Tomahawk, o nich je podle ukrajinského prezidenta potřeba dále jednat. „Sázíme na to, že Trump donutí (ruského vládce Vladimira) Putina válku ukončit,“ sdělil také Zelenskyj, který po jednání podle ukrajinských zdrojů telefonicky hovořil s evropskými lídry.
včeraAktualizovánopřed 12 mminutami

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

Americká armáda podnikla v Karibiku úder proti ponorce, která prý sloužila k přepravě drog, řekl americký prezident Donald Trump, čímž potvrdil předchozí informace médií. Agentura Reuters uvedla, že dva členové posádky útok přežili a dva zahynuli. O více přeživších informuje také AP. Obě agentury citují nejmenované zdroje. Přeživší mělo zajmout americké námořnictvo. To však Trump nepotvrdil.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

„Neměli je propouštět.“ Izraelci na návrat palestinských vězňů reagují smíšeně

Týden od začátku příměří v Pásmu Gazy přetrvávají spory o předávání těl mrtvých Izraelců teroristickým hnutím Hamás. To propustilo všechna živá rukojmí a Izrael zase stovky palestinských vězňů. Jsou mezi nimi vrazi a teroristi, které teď v Gaze a na Západním břehu oslavují. Izraelská veřejnost to přijímá se smíšenými pocity. Někteří se obávají, že mezi Palestinci se zafixuje rovnice, že vraždění a únosy Izraelců z předloňského 7. října se vyplatily. Jiní zastávají názor, že izraelská rukojmí měla být propuštěna za každou cenu.
před 3 hhodinami

Mezinárodní námořní organizace odložila návrh na snížení emisí

Členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) v pátek rozhodly o ročním odkladu rámcového návrhu, jehož cílem je snížit celosvětové emise skleníkových plynů v mezinárodní námořní dopravě. Proti návrhu dlouhodobě vystupoval americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters uvedla, že odklad návrhu je porážkou mimo jiné pro Evropskou unii.
před 4 hhodinami

Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky, míní Kopečný

Pokud by americký prezident Donald Trump dodal Kyjevu pár desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky, míní vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „A to tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ objasnil v Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč. USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. Co však trápí nejen Spojené státy, ale i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat, myslí si.
před 4 hhodinami

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton před soudem odmítl obvinění z nezákonného nakládání s tajnými dokumenty. Informuje o tom agentura Reuters. Stanice CNN poznamenala, že Bolton, někdejší Trumpův spojenec a jeho nynější kritik, se stal třetím Trumpovým politickým sokem, který byl během necelého měsíce obviněn. Bolton obžalobu proti sobě označil za zneužití moci.
16. 10. 2025Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla Volodymyra Žuravlova na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí soudu za správné.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
