Afghánistán a Pákistán ve středu ohlásily desítky obětí při pokračujících pohraničních střetech. Mluvčí afghánského vládnoucího islamistického hnutí Táliban Zabíhulláh Mudžáhid podle AFP obvinil pákistánské síly, že znovu zaútočily na afghánské území. Podle Kábulu přitom zahynulo nejméně patnáct civilistů a dalších víc než sto utrpělo zranění. Pákistán naopak informoval o šesti svých vojácích, které zabili ozbrojenci u hranic s Afghánistánem.
Střety mezi Pákistánem a Afghánistánem si vyžádaly desítky mrtvých
Novou vlnu násilí vyvolalo dlouhodobé napětí mezi oběma státy, které minulý týden eskalovalo útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil v sobotu Táliban ofenzivu na hranici. Obě strany v sobotu a v neděli informovaly o desítkách mrtvých a boje se znovu rozhořely ve středu ráno.
Podle Mudžáhida pákistánské síly opět zaútočily na afghánské území lehkými i těžkými zbraněmi v okrese Spin Boldak, který leží na společné hranici. Tato hranice, známá jako Durandova linie, měří 2611 kilometrů a Afghánistán ji nikdy neuznal.
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Táliban Pákistán (TTP). Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá. TTP funguje samostatně, ale má úzké vazby na afghánský Táliban.
Obyvatel pákistánského regionu Chaman, hraničícího s Afghánistánem, Najibullah Khan, popsal situaci v pohraničí pro stanici al-Džazíra a zmínil, že někteří lidé museli opustit své domovy a uprchnout. „Lidé jsou ve velmi obtížné situaci. Na domy lidí dopadají granáty,“ řekl Najibullah.