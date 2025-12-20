Vandalové polili barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu

Neznámí vandalové ve čtvrtek polili červenou barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu, popsali ji urážlivými hesly a před vchodem rozházeli psí exkrementy, informoval v sobotu podle rozhlasové stanice RMF FM mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór. Varšava věc nahlásila belgickým bezpečnostním složkám.
„Ve čtvrtek se na fasádě konzulárního oddělení polské ambasády v Bruselu objevila hesla politického charakteru, která se týkala bezpečnosti Polska a Evropské unie,“ sdělil Wewiór.
Podle RMF FM se incident stal ve čtvrtek nad ránem. Ten den se v Bruselu sešli lídři států a vlád zemí EU na pravidelném summitu. Tentokrát se týkal kromě jiného financování Ukrajiny bránící se ruské agresi.
Na informační tabuli konzulátu byl nápis „Killers“ (Zabijáci), na zdi hanlivé heslo týkající se zřejmě bezpečnostní bariéry, kterou Polsko postavilo na hranici s Běloruskem v souvislosti s migrační krizí.
Nejmenovaný pracovník konzulátu uvedl, že tento vandalský čin působí jako ruská provokace. Chápe ho také jako protest proti Frontexu, unijní agentuře sídlící ve Varšavě, která podporuje členské státy při ochraně vnějších unijních hranic.
Belgická policie analyzuje záznam z bezpečnostních kamer, podle RMF FM zachytily tři až čtyři lidi, kteří ničí budovu, a jednu další osobu, která vše nahrává na telefon.
Polsko, které patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, v posledních letech čelí vlně sabotážních akcí či žhářských útoků. Varšava z jejich organizace obviňuje Moskvu a její tajné služby.