Vandalové polili barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Neznámí vandalové ve čtvrtek polili červenou barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu, popsali ji urážlivými hesly a před vchodem rozházeli psí exkrementy, informoval v sobotu podle rozhlasové stanice RMF FM mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór. Varšava věc nahlásila belgickým bezpečnostním složkám.

„Ve čtvrtek se na fasádě konzulárního oddělení polské ambasády v Bruselu objevila hesla politického charakteru, která se týkala bezpečnosti Polska a Evropské unie,“ sdělil Wewiór.

Podle RMF FM se incident stal ve čtvrtek nad ránem. Ten den se v Bruselu sešli lídři států a vlád zemí EU na pravidelném summitu. Tentokrát se týkal kromě jiného financování Ukrajiny bránící se ruské agresi.

Od roku 2022 bylo v Evropě přes sto sabotáží a pokusů o ně s vazbami na Rusko, uvedl Globsec
Požár v nákupním centru ve Varšavě

Na informační tabuli konzulátu byl nápis „Killers“ (Zabijáci), na zdi hanlivé heslo týkající se zřejmě bezpečnostní bariéry, kterou Polsko postavilo na hranici s Běloruskem v souvislosti s migrační krizí.

Nejmenovaný pracovník konzulátu uvedl, že tento vandalský čin působí jako ruská provokace. Chápe ho také jako protest proti Frontexu, unijní agentuře sídlící ve Varšavě, která podporuje členské státy při ochraně vnějších unijních hranic.

Belgická policie analyzuje záznam z bezpečnostních kamer, podle RMF FM zachytily tři až čtyři lidi, kteří ničí budovu, a jednu další osobu, která vše nahrává na telefon.

Polsko, které patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, v posledních letech čelí vlně sabotážních akcí či žhářských útoků. Varšava z jejich organizace obviňuje Moskvu a její tajné služby.

Do Polska proniklo tunelem z Běloruska přes 180 migrantů
Tunel pod hranicí mezí Polskem a Běloruskem

Výběr redakce

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

před 26 mminutami
Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

01:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

před 2 hhodinami
Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

před 3 hhodinami
Pákistánský expremiér Chán dostal další trest vězení

Pákistánský expremiér Chán dostal další trest vězení

před 4 hhodinami
Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vandalové polili barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu

Neznámí vandalové ve čtvrtek polili červenou barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu, popsali ji urážlivými hesly a před vchodem rozházeli psí exkrementy, informoval v sobotu podle rozhlasové stanice RMF FM mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór. Varšava věc nahlásila belgickým bezpečnostním složkám.
před 13 mminutami

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na infrastrukturu v okolí ukrajinského černomořského přístavu Oděsa v pátek večer zabil osm lidí a dalších 27 zranil, napsala agentura Ukrinform. „Rusko pozdě večer zaútočilo balistickými raketami na přístavní infrastrukturu v oblasti Oděsy,“ napsal na sociální síti telegram ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci na sobotu odpálilo tři balistické rakety Iskander-M.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické skupiny Islámský stát. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump, podle něhož jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) podle agentury AFP sdělila, že při amerických náletech zemřelo nejméně pět členů IS. Sýrie zároveň posílí vlastní operace proti IS, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo zahraničí.
01:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo novou várku dokumentů z vyšetřování zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ustoupilo tím tlaku zákonodárců, kteří jejich zveřejnění vynutili novým zákonem, napsala agentura Reuters. Někteří zákonodárci administrativu kritizovali za to, že nezveřejnila všechny dokumenty, což podle nich není v souladu se zákonem.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace by se měly sejít i v sobotu.
před 2 hhodinami

Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok na bývalou školu ve čtvrti Túfa v Pásmu Gazy podle Times of Israel zabil nejméně pět Palestinců. Armáda židovského státu tvrdí, že vojáci spatřili několik podezřelých osob, na které následně vystřelili. Místní zpravodajské agentury uvádějí, že útok nastal ve chvíli, kdy se v objektu konala svatební oslava. Izraelská armáda případ prošetřuje.
před 3 hhodinami

Pákistánský expremiér Chán dostal další trest vězení

Soud v Pákistánu v sobotu poslal bývalého premiéra Imrana Chána a jeho manželku Bušru Bibiovou každého na sedmnáct let do vězení. Shledal je vinnými z podvodu se státními dary, které dostali od saúdskoarabské vlády. Manželé už jsou ve vězení kvůli korupci.
před 4 hhodinami

Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

Rusko počátkem měsíce zablokovalo přístup k americké internetové herní platformě pro děti Roblox. Oznámil to tehdy ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor. Platforma podle něj šíří „extremistické materiály a LGBT propagandu“. V zemi tento krok vyvolal protest v Tomsku. Úřad nyní zvažuje odblokování služby: její vedení totiž uvedlo, že zvýší moderaci svých her a chatů v Rusku.
před 5 hhodinami
Načítání...