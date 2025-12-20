V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky. Bude nutné zlikvidovat asi 35 tisíc nosnic. Je to letošní desáté ohnisko nákazy v komerčním chovu v Česku, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
Chov nosnic patří akciové společnosti Xaverov. Veterinární lékař nahlásil Krajské veterinární správě pro Kraj Vysočina úhyn asi tři sta nosnic v jedné z hal a přeživší drůbež vykazovala příznaky ptačí chřipky. Odebrané vzorky výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 potvrdily.
„V souladu s platnou legislativou bude zbývající drůbež v chovu po víkendu utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru,“ informoval Majer.
„V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ doplnil Majer.
Ptačí chřipka byla letos na Vysočině potvrzená v komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčsku, kde muselo být v listopadu utraceno přes dvacet tisíc kachen.
Virus se běžně vyskytuje u volně žijících ptáků
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků.
Veterináři doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.