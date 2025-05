USA čekají silnou sezonu hurikánů, zatímco klíčové agentury čelí škrtům a útokům

FEMA pod palbou z Washingtonu

Dopady hurikánů řeší Federální agentura pro krizové řízení (FEMA). Má za úkol pomáhat lidem připravovat se na katastrofy, reagovat na ně a obnovovat poškozené oblasti.

Od nástupu Donalda Trumpa do funkce ale i tato agentura čelí značné nejistotě. Už na konci ledna Trump prohlásil, že agentura „je katastrofa“ a doporučí její zrušení. Řekl to při cestě po Severní Karolíně, kde si tehdy prohlédl škody po hurikánu, jenž se státem prohnal v září a zabil přes dvě stě lidí. Trump řekl, že by byl raději, kdyby jednotlivé americké státy dostaly federální peníze na to, aby se s katastrofami vypořádaly samy, než aby se spoléhaly na agenturu.

Na zrušení FEMA sice zatím nedošlo, ale letošní škrty ji připravily asi o dvacet až třicet procent zaměstnanců. Nedávná analýza přitom hovořila o tom, že agentuře chybí 35 procent zaměstnanců, které by potřebovala. Zaměstnanci, kteří zůstali, mají méně příprav a školení na situace, které vyžadují úzkou koordinaci řady složek a tisíců lidí.

CNN informovala o tom, že cvičení se státními partnery se letos vůbec neuskutečnila. Zároveň od nástupu Trumpa do úřadu prudce poklesla morálka agentury, uvedlo pro CNN více než deset úředníků FEMA, protože zaměstnanci snášejí veřejné útoky ze strany představitelů administrativy, testy na detektoru lži, jejichž cílem je zabránit únikům informací do médií, a hrozby dalšího razantního snižování počtu pracovních míst.