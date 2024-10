V USA se rozjelo nebývale mnoho dezinformací spojených s hurikánem

Americká krizová agentura nyní čelí zcela jiné bouři než obvykle. Ocitla se ve víru dezinformací a musí se bránit nepravdivým tvrzením, že lidem připraveným o domov poskytne pouze 750 dolarů, což je přitom jen první částka na nákup jídla a vody. Objevilo se rovněž tvrzení, že úřady mohou zabavit nemovitosti těm, kteří využijí peníze z federální pomoci.

„Způsobuje to zmatek a chaos. Lidé nejsou schopni získat pomoc, kterou potřebují, protože vidí tolik informací, které nejsou pravdivé,“ vysvětluje zástupce ředitelky FEMA Justin Knighten. Podobné lži kolují hlavně na sociálních sítích – zejména na síti X Elona Muska, který v prezidentských volbách podporuje Donalda Trumpa. Veřejně je přitom šířil i samotný republikánský kandidát při návštěvě oblastí, které zasáhl hurikán Helene.

„Mnoho z peněz, které měly mířit do Georgie, Severní Karolíny a ostatních států, dostanou a dostali lidé, kteří přišli do země nelegálně,“ uvedl tehdy Trump. Ředitelka FEMy Deanne Criswellová ujistila, že z fondů pro pomoc při katastrofách nebyly pro takové účely „čerpány žádné finanční prostředky.“

Vládní agentura zveřejnila na svých stránkách seznam dezinformací, kde je uvádí na pravou míru. Například to, že úřady rozhodně neblokovaly vzdušný prostor, aby pomoc nemohly dopravovat soukromé vrtulníky. Veřejnost museli uklidňovat i guvernéři zasažených států, a to zejména po nařčení, že federální pomoc míří jen do oblastí spravovaných demokraty.

„V Severní Karolíně pracují tisíce místních, státních a federálních úředníků, kteří se starají o to, aby lidé měli to, co potřebují,“ uvedl guvernér Severní Karolíny Roy Cooper. Dopisy vyvracející lži rozesílali svým voličům i republikánští politici. Vedení FEMy současně upozornilo na to, že se s tak velkým počtem dezinformací o boji s následky přírodní katastrofy setkalo vůbec poprvé.

Nejrůznější konspirační teorie se přitom netýkají jen hurikánu Helene, ale i k Floridě se blížícího Miltona. Příznivci Donalda Trumpa šíří zprávy třeba o tom, že vládní politici dokonce zmanipulovali počasí tak, aby bouře zasáhla hlavně oblasti, kde mají většinu republikáni. Jde o další lež, která jen ztěžuje práci všem, co se připravují na novou hrozbu.