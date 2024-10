Musk stupňuje svou kampaň za Trumpa

Ačkoliv byl Musk dříve kritikem Donalda Trumpa – třeba kvůli odstoupení od pařížské klimatické dohody – nyní působí jako platný člen jeho kampaně. Elon Musk hodlá nejen v Pensylvánii lobbovat za republikány.

„Tohle je situace, kterou musíme vyhrát. Musíme. Takže mám jednu jedinou prosbu pro všechny v publiku, na každého, kdo sleduje tento přenos, a pro všechny na streamu. Tuto jednu žádost. Je to velmi důležité. Registrujte se k volbám,“ vyzýval Musk publikum na mítinku v Pensylvánii. Ta pro Muska není neznámá, sám tam tři roky žil během studií. I proto se na tento stát zaměřil.

V případě vítězství slíbil exprezident excentrickému miliardáři vysokou pozici ve vládě. Patrně však nepůjde přímo o pozici šéfa některého z ministerstev, v září Trump zmiňoval například možnost vytvoření vládní komise pro efektivitu s Muskem v čele.

„Jmenuji Elona, a on je v tom skvělý, naším člověkem přes úspory. Myslím, že by mohl ušetřit biliony, ne? Tak moc to chce dělat. Nemyslím si, že bych ho mohl dostat na plný úvazek, protože je trochu zaneprázdněný vysíláním raket a všemi těmi věcmi, které dělá,“ prohlásil tehdy Trump.