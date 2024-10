Trump se vrátil do města, kde přežil atentát

Trump podle zpravodaje ČT v USA Bohumila Vostala v projevu také uvedl, že po zvolení provede největší deportaci ilegálních migrantů v dějinách. Také prohlásil, že vnější nepřátelé jako Rusko, Severní Korea a Írán nejsou problém, pokud je v Bílém domě „chytrý prezident“.

Musk: Trump musí vyhrát

Trumpův kandidát na viceprezidenta, senátor z Ohia JD Vance na pódiu v Butleru ostře kritizoval demokraty za to, že označili Trumpa za „hrozbu pro demokracii“. Trump dokonce naznačil, že demokraté by mohli být i za pokusem o atentát, píše BBC News.

„Slyšeli jste výstřely. Viděli jste krev. Všichni jsme se báli nejhoršího. Ale věděli jste, že všechno bude v pořádku, když prezident Trump zvedl pěst vysoko do vzduchu a zakřičel: 'boj, boj!',“ řekl Vance, který byl vybrán jako jeho kandidát na viceprezidenta o necelé dva dny později, napsala AP. „Nyní věřím tak jistě, jako tady stojím, že to, co se stalo, byl skutečný zázrak,“ dodal.

„Skutečným testem charakteru člověka je to, jak se chová pod palbou,“ prohlásil Musk podle serveru BBC News a ocenil Trumpa za to, že zůstal stát se zdviženou pěstí poté, co byl při střelbě zasažen. „Prezident Trump musí vyhrát, aby zachoval ústavu, musí vyhrát, aby zachoval demokracii v Americe. Toto je situace, ve které musí vyhrát,“ prohlásil. Musk také z pódia tvrdil, že pokud lidé nepřijdou k volbám, tak by to mohly být volby poslední, píše deník The Guardian.