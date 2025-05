Trumpova vláda využívá detektory lži, píše Reuters

Poté, co se v médiích objevily informace o tom, že personální úřad americké vlády plánuje najmout osobního řidiče pro členy svého vedení, začalo okamžitě vyšetřování s cílem zjistit, kdo tyto interní informace poskytl médiím. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na své s děním obeznámené zdroje.

Incident podtrhuje odhodlání prezidenta Donalda Trumpa potírat úniky informací do médií, včetně těch týkajících se neutajovaných informací a běžného chodu vlády.

Manažeři DHS zaměstnancům řekli, že se musejí podrobit testům. Ne nutně kvůli úniku informací, ale kvůli podezření, že by mohli hovořit s médii, uvedli čtyři zdroje z ministerstva. Pracovníkům DHS bylo řečeno, že pokud vyšetření na detektoru lži nepodstoupí, mohli by být propuštěni.

„Prezident Trump se jasně vyjádřil, že ze strany zaměstnanců federální vlády nebude tolerovat úniky informací do médií, která vydávají falešné zprávy. To dá rozum,“ sdělila Reuters mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Poté, co do tisku unikly podrobnosti o březnové schůzce na DHS, které se zúčastnila ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a tehdejší úřadující správce Federální agentury pro krizové situace (FEMA) Cameron Hamilton, nařídili manažeři DHS testy na detektoru lži nejméně čtyřem z účastníků jednání. Uvedli to dva zaměstnanci FEMA, která je součástí DHS. Účastníci včetně Hamiltona podstoupili testy na detektoru lži na Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) ve Virginii.

Jeden ze zaměstnanců FEMA dostal placené volno poté, co detektor lži ukázal nejednoznačné výsledky, i když není jasné, zda tento test souvisel s výše zmíněnou schůzkou. Jeden pracovník DHS sdělil Reuters, že dal výpověď poté, co mu bylo nařízeno test na detektoru lži podstoupit, protože se bál, že bude falešně obviněn z úniku informací.

Pracovníci DHS byli vyzváni, aby podepsali dohodu o zachování mlčenlivosti o testech, uvedl další zaměstnanec ministerstva. Ministerstvo na žádost o vyjádření odpovědělo, že se neomlouvá za snahu vymýtit únik informací. „Nezáleží nám na vašem postavení, funkčním období, politické funkci nebo statusu kariérního úředníka. Únik informací vysledujeme a budeme ho stíhat v plném rozsahu zákona,“ sdělil Reuters mluvčí DHS.