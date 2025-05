Trump přikázal znovu otevřít věznici Alcatraz

Navzdory soudnímu příkazu zakazujícímu jeho deportaci však administrativa Ábrega Garcíu letos v březnu zatkla, obvinila z vazeb na gang Mara Salvatrucha (MS-13), což advokáti muže popírají, a přesunula ho do salvadorské věznice. Trump už připustil, že by mohl Garcíu vrátit do USA, kdyby chtěl, ale neudělá to, jelikož je přesvědčen o jeho členství v gangu.

Ve věznici CECOT skončil omylem i Kilmar Ábrego García, který vstoupil do USA nelegálně v roce 2012 a poprvé byl zatčen v březnu 2019, když hledal práci poblíž obchodu Home Depot. Imigrační soud následně rozhodl, že nemůže být vyhoštěn do vlasti, protože mu hrozí pronásledování ze strany gangu Barrio 18. Soud mu povolil zůstat v zemi a přistěhovalec získal pracovní povolení.

Trump přitom avizoval, že by chtěl do Salvadoru posílat i americké občany, pokud by to umožňoval zákon. „Zabýváme se tím.... Šlo by o extrémní případy,“ poznamenal šéf Bílého domu s tím, že by takto rád řešil případy opakované násilné trestné činnosti. „Mluvíme o zločincích z povolání, kteří jsou strašní lidé a o které se musíme starat padesát let,“ dodal.

Plány s táborem na Guantánamu

Prezident USA vydal už na konci ledna příkaz využívat tábor na Guantánamu s kapacitou až třicet tisíc míst pro „nejhorší zločince mezi migranty bez dokumentů, kteří ohrožují americké obyvatele“. Média však v březnu informovala, že příprava tábora vázne a že jsou v něm nevyhovující podmínky.

Podle stanice CNN vláda plány pozastavila a poslední ze zhruba tří stovek lidí přepravených od února na Guantánamo se vrátili do USA.

V minulosti Američané v kontroverzním vězeňském komplexu na Guantánamu roky drželi stovky lidí podezíraných z terorismu, mnohdy bez jakýchkoli formálních obvinění. Migrační tábor má fungovat nezávisle na této věznici.

Plán vybudovat na jihovýchodě Kuby detenční zařízení je součástí Trumpových snah výrazně vystupňovat zatýkání a vyhošťování cizinců, kteří pobývají v USA bez patřičných dokladů. Během prvního měsíce svého úřadování tento slib nenaplňoval, neboť úřady deportovaly méně lidí než na konci mandátu předchozího prezidenta Joea Bidena.