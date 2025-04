Souboj mezi Trumpem a soudy se vyhrocuje

Souboj mezi americkými soudy a vládou prezidenta Donalda Trumpa se vyhrocuje. Federální soudce ve Washingtonu pohrozil, že by administrativu mohla čekat obvinění z porušení soudního nařízení zastavit deportace venezuelských migrantů do Salvadoru. Bílý dům odmítá, že by pohrdal soudem, a chce se odvolat.