Kalifornské Malibu doufá v nový začátek. Zvedá se po požárech

Desítky firem z kalifornského města Malibu doufají v nový začátek. Do desetitisícového města směli po lednových požárech jen místní, frekventovaný osmnáctikilometrový úsek směrem na Santa Moniku byl uzavřen. Nyní jej úřady otevřely a podnikatelé doufají, že se jim vrátí zákazníci. Někteří obyvatelé se však bojí, že konec uzavírky přinese i problémy, například rabování ve vyhořelých domech a opuštěných obchodech a restauracích. Radnice v Malibu proto uzavřela smlouvu se soukromou bezpečnostní agenturou. Pozitiva ale podle ní jasně převažují. Pacifická dálnice by mohla do města duchů znovu přivést život.