Trumpova vláda má do USA vrátit omylem deportovaného salvadorského migranta

Nejvyšší soud Spojených států v pátek potvrdil verdikt okresního soudu, který administrativě prezidenta Donalda Trumpa nařizuje vrátit do USA salvadorského imigranta s povolením k pobytu, píší agentury AP a Reuters. Trumpova administrativa v březnu tohoto muže, kterého označila za člena zločinecké organizace, i když nikdy nebyl obžalován ani souzen, poslala do věznice v jeho vlasti omylem.

Kilmar Abrego Garcia žil ve Spojených státech od roku 2011. V zemi se podle Reuters oženil s Američankou, s níž vychovává jednoho potomka a dvě děti z manželčina předchozího svazku. V roce 2019 mu imigrační soudce sice zamítl žádost o azyl, ale udělil mu ochranu před deportací do Salvadoru. Tam mu podle soudu hrozí pronásledování místními gangy, napsala AP. Navzdory tomu byl Garcia 12. března zatčen imigračními úředníky a několik dnů nato deportován do Salvadoru do vězení s nejpřísnějším režimem.

Proti tomu se odvolala jeho rodina a 4. dubna rozhodla soudkyně Paula Xinisová, že Trumpova administrativa musí zajistit jeho návrat do Spojených států. Bílý dům v návaznosti na verdikt uznal, že Garcia byl deportován omylem, ale zároveň ho označil za člena gangu Mara Salvatrucha (MS-13). Právníci devětadvacetiletého Salvadorce ale toto obvinění odmítají, muž nebyl nikdy obžalován ze žádného trestného činu.

Minulý týden Trumpova administrativa požádala nejvyšší soud o zablokování předchozího verdiktu. Nejvyšší soud však vládě nařídil „uskutečnit a usnadnit“ Garciův návrat do Spojených států.