„Selhali jsme,“ řekla šéfka Tajné služby USA k atentátu na Trumpa

22. 7. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , The Washington Post , The New York Times

Ředitelka Tajné služby USA Kimberly Cheatleová před dozorčím výborem Sněmovny reprezentantů v souvislosti s atentátem na exprezidenta Donalda Trumpa přiznala, že 13. července došlo k největšímu selhání její agentury za desetiletí. Cheatleová čelí výzvám k rezignaci poté, co na republikánského prezidentského kandidáta v Pensylvánii zaútočil střelec. Slíbila, že nenechá „kámen na kameni“ a zjistí, kde se stala chyba. Podle Cheatleové Trumpova ochranka nežádala o dodatečné zdroje právě na mítink v Butleru. Podle amerických médií ale exprezidentův tým při předchozích pokusech získat posily nepochodil.

Trump z atentátu vyvázl s lehkým zraněním, když jej jedna z kulek zasáhla do ucha, o život ale přišel jeden z jeho příznivců a další dva utrpěli vážná zranění.

„Misí Tajné služby je chránit naše vedoucí představitele, třináctého července jsme selhali,“ řekla v pondělí Cheatleová zákonodárcům. „Jako ředitelka Tajné služby Spojených států přebírám plnou odpovědnost za veškerá bezpečnostní selhání,“ zdůraznila.

Cheatleová je současně hrdá na to, že Trumpova ochranka rychle zasáhla a chránila exprezidenta vlastními těly. „Musí se zjistit, co se stalo, a zajistit, že se incident jako ten ze 13. července nebude opakovat,“ dodala. Počet agentů na místě byl podle ní dostatečný. Kdyby bylo jasné, že dotyčný je hrozbou, Trumpa by na pódium nepustili, konstatovala šéfka Tajné služby.

„Nenecháme kámen na kameni“

Zabezpečení Trumpa se v průběhu kampaně postupně zvyšovalo, tvrdí Cheatleová s tím, že po incidentu nařídila přehodnocení bezpečnostního plánu. Veškeré zdroje jsou nyní podle ředitelky věnovány vyšetřování. „Nenecháme kámen na kameni,“ zdůraznila s tím, že změny nastanou ještě před výsledkem tohoto šetření.

Řada odpovědí Cheatleové byla velmi neurčitá včetně otázky na prověření střechy drony či ohledně počtu žádostí Trumpova týmu o posílení ochrany. „Na komunikační úrovni tahala za kratší konec provazu. Ono to může mít i právní důvody, protože několikrát zopakovala, že vyšetřování běží teprve devátý den, navíc velká část těch věcí podléhá utajení. V našem prostředí bychom rozhodně neříkali, kolik jsme tam měli agentů a v jakém perimetru, protože bychom tím prozradili naši taktiku,“ komentoval slyšení bezpečnostní analytik Otakar Foltýn.

To, že byl identifikován podezřelý, neznamená, že byl dotyčný označen jako přímá hrozba, vysvětluje expert. „je pravda, že to prodlení, kdy si ho všimli na střeše a kdy vystřelil a následně byl ihned eliminován, bylo relativně dlouhé. Příčina může být triviální. V momentě, kdy máte velký počet chráněných osob a dlouho se nestalo nic takto zásadně důležitého, tak byť mají nejlepší výcvik na světě, může docházet k jistému oslabení, zejména proto, že zdaleka ne všichni jsou špičkoví vycvičení agenti, část práce zajišťují místní policejní složky a standardní pořádkové jednotky,“ podotkl Foltýn.

Sám by tipoval, že problém byl v komunikaci právě mezi místní policií a tajnou službou. Ochranka střelce dlouho neviděla proto, že střecha, na níž se pohyboval, byla šikmá, poznamenal také analytik.

Marné prosby o dodatečné zdroje

List The New York Times v neděli s odkazem na mluvčího Tajné služby Anthonyho Guglielmiho napsal, že Tajná služba Spojených států připustila, že ve dvou letech předcházejících útoku opakovaně odmítla žádosti exprezidentovy ochranky o dodatečné zdroje. Podle jednoho z představitelů kampaně, který hovořil pod podmínkou anonymity, byl trvalým zdrojem stresu například nedostatek detektorů kovů pro kontrolu účastníků předvolebních shromáždění.

„Je to prostě pravda – nemáme zdroje na to, abychom ho (Trumpa) zabezpečili jako v době, kdy byl prezidentem,“ řekl listu The Washington Post jeden z představitelů Tajné služby.