Trump se na prvním mítinku po atentátu vrátil k útočné rétorice

„Právě v tuhle chvíli se šéfové Demokratické strany zběsile snaží zvrátit výsledky primárek své vlastní strany, aby vyřadili z volebního klání pokřiveného Joea Bidena,“ řekl Trump s odkazem na rostoucí počet hlasů z demokratického tábora, podle nichž by měl Biden volební souboj přenechat jinému kandidátovi. „Mají pár problémů. Zaprvé, nemají ponětí, kdo bude jejich kandidátem.“

Osmasedmdesátiletý Trump se znovu přímo opřel i do jedenaosmdesátiletého Bidena, jehož označil za „slabého staříka“. Tlak na Bidena, aby se vzdal opětovné kandidatury, sílí každým dnem a s ním i spekulace o tom, že by mohl z boje o znovuzvolení odstoupit. Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva nejmenované zdroje uvedl, že Trumpův tým chystá plán politického útoku na viceprezidentku Kamalu Harrisovou pro případ, že se Biden rozhodne volby vzdát . Harrisová je považována za nejpravděpodobnějšího kandidáta, který by po Bidenovi mohl získat demokratickou nominaci do boje o Bílý dům.

Trump na mítinku v Grand Rapids také řekl, že on je mnohem radši v Michiganu, než aby na „nějaké nudné pláži sledoval mořské vlny“. Narážel zřejmě na to, že Biden, který měl pozitivní test na covid-19, se nyní zotavuje ve svém domě v Delaware. Trump také zopakoval svá nepodložená tvrzení, že předchozí volby, v nichž ho Biden porazil, byly zmanipulované.

Dobře naladěný a vtipkující Trump, který měl zraněné ucho přelepené už jen menší náplastí, se opět vrátil ke svým obvyklým tématům. Velký ohlas sklidil za slib „masových deportací migrantů“ Kritizoval také podporu výroby elektrických aut, nicméně pochválil Elona Muska, který je ředitelem výrobce elektromobilů Tesla a který nedávno oznámil finanční podporu organizaci usilující o zvolení Trumpa prezidentem. „Řídil jsem je, jsou neuvěřitelná, ale nejsou pro každého,“ řekl Trump o elektrických autech.

„Stále říkají: Je hrozbou pro demokracii,“ řekl Trump s odkazem na kritiku své osoby. „Minulý týden jsem schytal kulku za demokracii,“ dodal podle AP za bouřlivého jásotu zcela zaplněné arény s kapacitou asi dvanáct tisíc míst k sezení. Mnozí účastníci mítinku měli také tričko s obrázkem Trumpa se zdviženou pěstí z minulé soboty, kdy se stal terčem atentátu.