Z kritika se Vance stal nejbližším Trumpovým spojencem

Devětatřicetiletý senátor z Ohia, celým jménem James David Vance, se dostal do povědomí širší veřejnosti jako autor knihy Hillbilly Elegy (Americká elegie), v níž vzpomíná na dospívání v oblasti takzvaného „rezavého pásu“, tedy amerického regionu postiženého úpadkem tradičního těžkého průmyslu. Vance z regionu odešel po střední škole, kdy na čas vstoupil do amerického námořnictva. Posléze vystudoval právo na prestižní Yaleově univerzitě. Po promoci a před vstupem do politiky se živil jako spekulant.

V Senátu působil Vance před svou nominací na viceprezidenta jen dva roky. Během té doby ostře oponoval americké podpoře Ukrajiny v boji proti ruské invazi. Deník The Wall Street Journal označuje v tomto směru Vanceovo odmítání podpory Kyjeva za ještě agresivnější, než je to Trumpovo.