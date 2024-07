Trump si za kandidáta na viceprezidenta vybral senátora J. D. Vance

Jako kandidát na viceprezidenta Spojených států půjde po boku Donalda Trumpa do listopadových voleb republikánský senátor J. D. Vance. Před vstupem do vrcholné politiky Vance Trumpa ostře kritizoval, později se však stal jeho hlasitým obhájcem. Republikánská strana na sjezdu v Milwaukee podle očekávání nominovala Trumpa jako svého kandidáta pro listopadové prezidentské volby.

„Po dlouhých úvahách a přemýšlení... jsem se rozhodl, že tou nejlepší osobou na převzetí funkce viceprezidenta Spojených států je senátor J. D. Vance ze skvělého státu Ohio,“ ohlásil Trump.

Někdejší šéf Bílého domu si tak vybral relativně mladého volebního partnera: Vanceovi je 39 let, což je přesně polovina Trumpova věku. Ve vrcholné politice je poměrně nezkušený, neboť do Senátu byl poprvé zvolen v roce 2022 a předtím žádnou volenou funkci nezastával. Po vstupu do Kongresu se ale rychle stal jednou z tváří nového křídla Republikánské strany, které následuje Trumpův vzor.