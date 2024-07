Republikánský Projekt 2025 slibuje „revoluci bez krve“. Distancuje se i Trump

Přísnější protipotratová politika, silnější pozice prezidenta nebo zákaz pornografie. Jen několik bodů, s nimiž počítá Projekt 2025. Vytvořil jej think-tank Heritage Foundation, který má velmi blízko k Republikánské straně. Americká média se v současnosti přou o to, nakolik je dokument závazný, případně jestli by jej republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump uvedl do praxe. Průzkumy nyní favorizují spíše exprezidenta – i kvůli věku obhájce úřadu Joea Bidena.

Podle Heritage Foundation se na dokumentu podílelo více než sto konzervativních organizací. Mnoho z nich by prý do budoucna mohlo mít ve Washingtonu velký vliv, pokud bude Trump zvolen šéfem Bílého domu.

„Jsme v procesu druhé americké revoluce, která zůstane nekrvavá, pokud tomu levice nebude bránit,“ prohlásil prezident Heritage Foundation Kevin Roberts začátkem července. Výrok pronesl v podcastu War Room, který založil někdejší Trumpův poradce Steven Bannon. Ten byl odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za to, že odmítl spolupracovat se zákonodárci při vyšetřování útoku Trumpových stoupenců na sídlo Kongresu z 6. ledna 2021.

Bidenova kampaň v reakci na výrok obvinila Trumpa a jeho spojence, že „sní o násilné revoluci, která zničí samotnou myšlenku Ameriky“.

Přímá prezidentova kontrola, zrušení ministerstva školství

Projekt 2025 navrhuje, aby byla celá federální byrokracie, včetně nezávislých agentur – například ministerstva spravedlnosti – podřízena přímé kontrole prezidenta. Političtí komentátoři toto nazývají „teorií unitární exekutivy“.

V praxi by to znamenalo zefektivnění rozhodovacího procesu, což by prezidentovi umožnilo přímo rozhodovat v řadě oblastí. Návrh rovněž počítá se zrušením ochrany pracovních míst pro tisíce státních zaměstnanců, kteří by pak mohli být nahrazeni politickými nominanty, tedy stoupenci republikánského prezidenta.