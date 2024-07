Ve Washingtonu začíná summit Severoatlantické aliance

Cesty maďarského premiéra Viktora Orbána na Ukrajinu, do Ruska a Číny vnímá Pavel jako jeho osobní iniciativu, Evropská unie mu k tomu nedala žádný mandát. „(Orbán) nemůže mluvit za EU, ani za NATO,“ dodal. Orbán má podle něj zřejmě pocit, že může zprostředkovat větší ochotu Ruska, případně Číny k jednání. „Pokud by se mu to povedlo, pak takové úsilí je třeba ocenit, ale obávám se, že Rusko i Čína očekávají spíše jasný hlas ze strany Spojených států, které jsou schopny dát potom garance, na kterých by se případné jednání dalo stavět. Takovou sílu ani výtlak Maďarsko nemá," dodal český prezident.

Prezident jednal také s představiteli různých think-tanků, například konzervativního Heritage Foundation. „Rusko bude velice asertivní, bude se cítit na koni, a tím, že uzavřelo spojenectví s Čínou, tak se to samozřejmě projeví i na Spojených státech. A to bych rád zdůraznil tady na Heritage, ale i v dalších think-tancích,“ řekl Pavel.

Se šéfem branného výboru Sněmovny reprezentantů USA Mikem Rogersem hovořil český prezident o válce na Ukrajině, výdajích na obranu či o summitu NATO. S Rogersem probrali mimo jiné to, jakým způsobem by bylo možné dostat Čínu a Rusko k jednacímu stolu ohledně války na Ukrajině. Kromě očekávání od nadcházejícího summitu NATO, který potrvá do čtvrtka, probrali i další bezpečnostní témata.

Podpora Ukrajiny není dostatečná, míní čeští politici

Od jednání o pomoci Ukrajině si čeští politici slibují větší efektivitu, očekává se převzetí koordinace Aliancí. Dosud ji řídily Spojené státy. „Po tom jsme volali již delší dobu, domnívám se, že tento krok odstraní zpožďování pomoci a další komplikace,“ poznamenal předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar (za ANO).

Kromě hmotné pomoci a změny v plánování by se mělo jednat i o třetí rovině podpory. „V neposlední řadě – a to je pro Ukrajinu velmi důležité – by to měl být výcvik vojáků. My jsme v tom jako Česká republika velmi aktivní a myslím si, že to je momentálně klíčové,“ soudí místopředsedkyně sněmovního výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09).

Momentální podporu hodnotí negativně předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS): „Všichni dobře víme, že podpora dostatečná není a že sjednocení euroatlantické společenství dlouho trvá. Demokratické země potřebují čas k diskuzi, který ovšem Ukrajina nemá. Máme obrovské zpoždění ohledně dodávání munice a dalších prostředků.“

Langšádlová je smířlivější, aktuální situaci vidí pozitivněji. „Samozřejmě reakce západních zemí na obsazení Krymu a válku na Donbase nebyla dostatečně rychlá a zásadní, takže jsme se ‚dočkali‘ přímého útoku na Ukrajinu. Ale v tuto chvíli děláme vše proto, abychom zvýšili svoje kapacity a dokázali uchránit jak území, tak obyvatele členských států Aliance,“ podotknula.

Česko by mělo splnit svůj závazek

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) zdůraznil, že je potřeba posílit obranný průmysl v Evropské unii. „Jasně se ukazuje, že nemá dostatečné kapacity. My jsme do značné míry dodali to, co bylo na skladech. V současné době obranný průmysl vyrábí, ale úplně to nestačí jak na zásobení skladů, tak na podporu ukrajinské fronty.“

Jedním z okruhů pro diskuzi bude podle člena sněmovního výboru pro obranu Radovana Vícha (SPD) právě posílení obranyschopnosti zemí NATO a splnění jejich závazků – tedy vyhrazení dvou procent výdajů na obranu. „Dnes to plní asi osmnáct států z celkových dvaatřiceti, přičemž Česká republika závazek neplní,“ řekl Vích. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) oponovala, že letošní rok by závazek Česko mělo splnit. „V roce 2014 plnily kvótu dvou procent jen tři země NATO, dnes to je již okolo dvaceti, je tam vidět jasný posun.“