Vzdejte souboj o Bílý dům, vyzval Bidena první demokratický kongresman

Člen americké Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett v úterý jako první demokratický zákonodárce veřejně vyzval prezidenta Joea Bidena, aby se vzdal nominace Demokratické strany do podzimních voleb, a neusiloval tak o znovuzvolení šéfem Bílého domu.

Zástupce za stát Texas, kterému je 77 let a v Kongresu působí už patnácté volební období, sice ocenil Bidenův „transformační“ první prezidentský mandát, ale uvedl, že je načase, aby se ve volbách 5. listopadu Trumpovi postavil jiný člen strany.

Třetina demokratů si myslí, že by se Biden po zmíněné televizní debatě neměl dále ucházet o znovuzvolení, ukázal průzkum pro agenturu Reuters. Prezident čelí kvůli svému výkonu velké kritice i otázkám ohledně svého věku. Většina demokratů – 59 procent – dala najevo, že současného prezidenta považuje za příliš starého, aby pracoval ve vládě.

Bidena podpořil po debatě také bývalý prezident za Demokratickou stranu Barack Obama či jeho žena Michelle Obamová, kterou by někteří demokraté rádi viděli jako kandidátku do Bílého domu. Ona to však opakovaně odmítá.

Průzkum Reuters přitom ukázal, že Obamová by Trumpa s přehledem porazila. Dostala by podporu padesáti procent voličů, zatímco Trump jen 39 procent. Žádný z vysoce postavených demokratů – včetně nepříliš populární viceprezidentky Kamaly Harrisové – nedosáhl v průzkumu tak dobrého výsledku.

Bidena hájí i další výrazný potenciální kandidát, demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom.