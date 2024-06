Spojené státy sledují první předvolební debatu Bidena a Trumpa na CNN

Televizní debata v Atlantě je výjimečně bez publika, což požadovala kampaň stávajícího prezidenta Bidena, zatímco ta Trumpova by preferovala co nejvíce diváků. O tom, kdo bude stát na jaké straně pódia, rozhodl hod mincí. K řečnickému pultu si oba politici mohli vzít jen pero a blok papíru a během dvojice reklamních přestávek nemají možnost kontaktu se svými týmy.

„Podle nejrůznějších šetření víme, že si to spousta Američanů nepřeje. Doteď to pro spoustu z nich bylo mimo jejich zorné pole,“ popsala dosavadní zájem amerických voličů o podzimní prezidentské volby.

Samotné televizní debaty podle Březinové patří k „popkulturnímu folklóru amerických voleb“. Letošní debaty se však oproti těm minulým odlišují – probíhají například mimo živé publikum. Do značné míry by se tak prý dalo říct, že tyto restrikce mohou kandidátům prospět. „Právě proto, že víme, že právě v tuto chvíli časného léta si lidé vytvářejí definitivní pozice a názory na to, koho by rádi volili,“ popsala.

Kandidáti navíc podle Březinové musí zvládat daleko více, než se chtělo po kandidátech po začátcích prezidentských debat v roce 1960. „Dnes ti lidé musí být skutečně nejen dobrými stratégy a politiky, ale také mediálně zdatnými personami,“ dodala.