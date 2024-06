Debaty kandidátů před prezidentskými volbami vysílají televize v USA přes šedesát let

V první televizní debatě v historii voleb v USA mezi Kennedym a Nixonem 26. září 1960 oba podle historiků debatovali zručně, demokrat Kennedy svým charismatem ale „šedivého“ Nixona zcela zastínil. Američané, kteří duel poslouchali v rádiu, podle průzkumů měli pocit, že vítězí republikánský viceprezident, naopak ti, kteří sledovali televizi, připisovali více bodů Kennedymu. Kennedy na obrazovce prostě vypadal lépe – byl opálený a energický. Z virózy se zotavující Nixon podcenil líčení, jeho neoholená tvář se leskla. Také nepadnoucí oblek nelichotivé barvy splýval s pozadím. Kennedy nakonec volby vyhrál těsným rozdílem.

Obavy z Nixonova precedentu

Po Nixonově „debaklu“ další favorité televizní debaty odmítali. Byl to případ Lyndona Johnsona v roce 1964 i samotného Nixona v letech 1968 a 1972 (kdy byl prezidentem). Naopak o čtyři roky později Gerald Ford vyhodnotil televizní přenos s Jimmym Carterem jako šanci, ale prohrál. V roce 1980 se karta zase obrátila a Carter podlehl Ronaldu Reaganovi v debatě i celkově ve volbách. Od roku 1976 se televizní debaty, klíčové zejména při vyrovnaných preferencích, konají pravidelně.

Celkové vyznění debat může podle analytiků ovlivnit i řada maličkostí. Známá je například scénka z duelu George Bushe staršího s Billem Clintonem a Rossem Perotem v roce 1992, kdy se Bush při ožehavém tématu několikrát podíval na hodinky. Na Američany toto gesto zapůsobilo jako ručník hozený do ringu. Alu Goreovi se zase v roce 2000 při debatě s Georgem W. Bushem vymstilo to, že vzdycháním dával najevo, jak se mu Bushovy odpovědi nelíbí. Diváky to popudilo, Gore na ně zapůsobil velkopansky až arogantně. Debaty také často přináší řadu sporných výroků i protichůdných prohlášení.