Česko dle Černochové dělá vše pro to, aby letos vydalo na obranu dvě procenta HDP

15. 2. 2024 Aktualizováno před 19 m minutami | Zdroj: ČTK

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)

Česká republika dělá všechno pro to, aby letos splnila cíl NATO a vydala na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), prohlásila v Bruselu česká ministryně obrany Jana Černochová, která se v sídle NATO účastní zasedání aliančních ministrů obrany. Šéf NATO Jens Stoltenberg podle ní apeloval na všechny členské státy, aby ještě do červencového summitu ve Washingtonu případně přehodnotily své rozpočty a tento závazek splnily. Černochová také uvedla, že Česko má vojenské kapacity a nyní hledá spojence, kteří by se zapojili do vyslání polní nemocnice pro obyvatele Pásma Gazy.

„Jsem velmi ráda, že jsem mohla říct, že Česká republika v letošním roce poprvé ve své historii bude postupovat podle zákona, kde jsou ta dvě procenta daná, takže my náš závazek plnit chceme,“ uvedla Černochová. Dodala, že vývoj HDP nicméně nejde odhadnout, takže je možné, že nakonec půjde o 1,99 či 1,98 procenta. „Děláme ale všechno pro to, abychom ta dvě procenta plnili,“ řekla. Ocenila také, že se nově ke splnění dvouprocentního závazku v letošním roce přihlásila i Francie. Místo amerického ministra obrany Lloyda Austina, který se potýká se zdravotními problémy, se jednání účastnila americká velvyslankyně při NATO Julianne Smithová. I ta podle české ministryně zdůraznila, že nejde o to, aby „třetina zemí něco plnila a zbytek se vezl jako černí pasažéři“. „Pokud to s naší obranou myslíme vážně a bezpečnostní prostředí nám říká, že to musíme myslet vážně, tak není jiné cesty než plnit minimálně právě dvě procenta HDP,“ dodala Černochová.

Lídři zemí NATO se v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent HDP v jednotlivých zemích. Poslanecká sněmovna loni v dubnu schválila zákon, podle kterého bude Česko vynakládat každoročně nejméně dvě procenta HDP na obranu. Podobný zákon mají třeba v Polsku, Rumunsku, Litvě nebo Lotyšsku. Stoltenberg čeká navýšení výdajů Podle oficiálních odhadů NATO Česko loni vynaložilo na obranu 1,50 procenta HDP, méně dalo na obranu jen osm zemí NATO. Dvě a více procent HDP vydalo na obranu v loňském roce podle oficiálních odhadů NATO jedenáct členských zemí z 31. Před pěti lety to bylo pět zemí. Nejvíce vydaly na obranu Polsko (3,90 procenta HDP), USA (3,49 procenta) a Řecko (3,01 procenta). Nejméně vydávají na obranu Španělsko (1,26 procenta), Belgie (1,13 procenta) a Lucembursko (0,72 procenta). Generální tajemník NATO Stoltenberg ve středu uvedl, že očekává, že dohodnutá dvě procenta HDP letos vydá na obranu osmnáct členských států NATO. Totéž zopakoval i ve čtvrtek.

Podpora Ukrajiny ze strany NATO je podle Jense Stoltenberga vidět na bojišti každý den. Konkrétně zmínil středeční potopení ruské výsadkové lodi Cezar Kunikov, což podle něj ukazuje rovněž schopnosti ukrajinské armády. „Podpora Ukrajiny není charita, je to investice do naší vlastní bezpečnosti,“ dodal. Jens Stoltenberg rovněž ocenil výsledek nedávného summitu EU, kde šéfové států a vlád jednomyslně schválili balík dlouhodobé finanční pomoci Ukrajině ve výši padesáti miliard eur (1,2 bilionu korun). „Očekávám, že i americký Kongres schválí balíček pomoci Ukrajině,“ dodal. Na tiskové konferenci upřesnil, že podle něj většina kongresmanů Ukrajinu podporuje, proto je o schválení balíčku i přes odpor předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona přesvědčen. Podpora Ukrajiny musí zůstat silná, zní z Finska Podle nizozemské ministryně obrany Kajsy Ollongrenové toho Západ pro Ukrajinu dělá hodně, nicméně stejně tak navyšuje své aktivity i Rusko. „Rusko přeměnilo svou ekonomiku na vojenskou, i my musíme navýšit produkci munice,“ zdůraznila. Podpora Ukrajiny musí zůstat silná, zopakoval rovněž finský ministr obrany Antti Häkkänen. Finsko podle něj loni rozhodlo o zdvojnásobení produkce munice. Severská země společně se sousedním Švédskem o vstup do NATO požádala v květnu 2022 právě kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Členem Aliance se Finsko stalo loni v dubnu. Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse musí ke vstupu Švédska do Severoatlantické aliance dojít co nejdříve, nejlépe ihned. Jakékoli další zpoždění není možné, prohlásil.