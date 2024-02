Čeští zdravotníci by mohli působit v polní nemocnici pro obyvatele Gazy, uvedla Černochová

Česká republika by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Pásma Gazy v polní nemocnici. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud se najde dohoda, musí ji schválit parlament. Černochová doufá v to, že by se tak případně stalo v řádu týdnů.