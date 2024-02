Lipavský chce sehnat munici pro Ukrajinu i mimo země EU. Evropské zbrojovky nestíhají

Podle Politica by se Česko chtělo obrátit na zbrojní firmy například v Jižní Koreji, Turecku či Jihoafrické republice. Server citoval jednoho z diplomatů, který prohlásil, že Česko zmínilo možnost nakoupit mimo EU zhruba 450 tisíc kusů dělostřelecké munice během středečního neformálního jednání ministrů obrany v Bruselu. Podle jiného zdroje také český premiér Petr Fiala (ODS) na čtvrtečním mimořádném summitu EU před ostatními unijními vůdci řekl, že by bylo možné získat střelivo ze zemí mimo EU, což by pomohlo splnit unijní slib.

Českému ministrovi zahraničí přijde „velice logické“, že by se munice mohla pořídit i mimo Unii. Lipavský to v sobotu řekl v Bruselu, kde se účastní neformálního zasedání šéfů unijních diplomacií. „Uvidíme, jak v naší snaze budeme úspěšní,“ dodal. Nyní je na ostatních státech EU, zda tento návrh podpoří.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis v sobotu potvrdil, že se českým návrhem zabývá i vláda ve Vilniusu a má v úmyslu se spojit s českými úřady. Pro Ukrajinu je podle něj potřeba udělat vše, co je možné. „Situace na Ukrajině je vážná, potřebují naši pomoc, bez ní se válka nebude vyvíjet dobře a mohlo by to znamenat vítězství pro Putina, to nesmíme dopustit,“ řekl Landsbergis novinářům v Bruselu.

Francie, která je unijním lídrem v obranném průmyslu, vždy usilovala o to, aby dodávky munice pocházely z místních zdrojů, napsal web Politico. Unijní zbrojovky ale nestíhají vyrábět munici v objemu, který by pokryl přislíbené množství.

Evropská unie přislíbila v březnu 2023, že Ukrajině do roka dodá milion kusů dělostřelecké munice, zatím ale doručila jen asi 330 tisíc kusů. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell očekává, že do března počet dodané munice naroste asi o 200 tisíc kusů. Unie by se tak dostala na přibližně 52 procent svého cíle. Podle Borella EU poskytne Ukrajincům milion nábojů do konce roku.