„Koncert velmocí“ si žádá silnější Evropu, shodli se Uhde se Špidlou

„Podle mého názoru jsme v bodu zlomu. Svět, který jsme znali, byl do značné míry vytvořen důsledky druhé světové války. Vytvořila se OSN a celá řada zvyklostí a postupů – to se nyní vše rozsypalo. OSN je významně oslabena, stejně tak multilaterální politika,“ poznamenal Špidla. Podle něj se globální situace přeměňuje do něčeho, co nazývá koncertem velmocí. „Ale musím říct, že slovo koncert je příliš harmonické k tomu, co nás očekává.“

Podle Uhdeho se nejedná o zásadní a převratný zlom. „Myslím, že se stalo něco, co lze charakterizovat jako návrat do něčeho, co jsme tady už měli. Jsem přesvědčen, že je to návrat k tomu, co kolega Špidla nazval koncertem velmocí. To, co jsme prožívali v padesátých a šedesátých letech s objevem koncepce mírového řešení světa, se kterým přišel americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Že se velké velmoci dohodnou, rozdělí si svět, a ty menší, méně vyzbrojené, méně bohaté státy budou muset situaci přijmout,“ vysvětlil.