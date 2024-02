Senát USA schválil pomoc v řádu bilionů korun pro Ukrajinu, Tchaj-wan a Izrael. Ve sněmovně ale může návrh narazit

Americký Senát schválil po dlouhé noční rozpravě návrh zákona o pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu ve výši 95,3 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun). Americký prezident Joe Biden již několik měsíců naléhá na Kongres, aby urychleně schválil další pomoc Ukrajině a dalším americkým partnerům, včetně Tchaj-wanu. Po přeshraničním útoku teroristického hnutí Hamás z loňského 7. října požádal také o finanční prostředky pro Izrael spolu s humanitární pomocí pro Palestince v Pásmu Gazy. Návrh nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Očekává se, že by tam návrh mohl narazit.

K hlasování Senát přistoupil poté, co malá skupina republikánů, kteří se stavěli proti poskytnutí pomoci ve výši 61 miliard dolarů Ukrajině, využila posledních hodin rozpravy k argumentaci, že by se Spojené státy americké měly spíše soustředit na vlastní problémy než posílat další peníze do zahraničí. Nakonec však 22 republikánských senátorů hlasovalo spolu s téměř všemi demokraty pro přijetí balíčku poměrem 70 ku 29 hlasům.

„Většina z těch 95 miliard dolarů by měla zamířit na Ukrajinu,“ potvrdil redaktor České televize Jan Řápek a doplnil, že by mělo jít především o pomoc v podobě zbraní, munice, stíhaček a systémů protivzdušné obrany.

Bezprostředně po přijetí návrhu uvítal výsledek hlasování ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Americká pomoc přibližuje spravedlivý mír na Ukrajině a obnovuje globální stabilitu, což vede ke zvýšení bezpečnosti a prosperity pro všechny Američany a celý svobodný svět,“ napsal na sociální síti X.